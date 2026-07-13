กทม.X วสท. ‘รุกเช็กสภาพตึกเก่า’ ย่านจรัญฯ แนะแจ้ง Traffy Fondue พร้อมส่ง จนท.ช่วยตรวจสอบ

กทม. X วสท. รุกตึกเก่าย่านจรัญฯ ชวนเจ้าของอาคารหมั่นเช็ก แนะแจ้ง Traffy Fondue พร้อมส่ง จนท.ตรวจสอบ เพิ่มความแข็งแรง
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. นายศศิพงศ์ เศวตนันทิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ พากย์สุขี หัวหน้าฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของอาคารตึกแถวริมถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด ตามมาตรการเชิงรุกของกรุงเทพมหานคร เพื่อเฝ้าระวังและประเมินความปลอดภัยของอาคารที่มีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อประชาชนและผู้ใช้ทางสาธารณะ
โดยมี ดร.อิทธิพล พสิษฐ์โยธิน ประธานคณะกรรมการคลินิกช่าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และ ดร. ณรงค์พล เสนาะดนตรี กรรมการคณะกรรมการฯ ตลอดจน เจ้าหน้าที่สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (สนย.) และเจ้าของอาคาร ร่วมลงพื้นที่ในวันนี้ด้วย
สำหรับ การตรวจสอบในครั้งนี้ เป็นการประเมินสภาพโครงสร้างและองค์ประกอบของอาคาร อาทิ เสา คาน กันสาด และส่วนประกอบภายนอกอาคารที่อาจเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจาก วสท. ร่วมให้คำแนะนำและประเมินความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมายควบคุมอาคาร
โดยส่วนใหญ่พบว่า ส่วนที่น่ากังวลเป็นส่วนประกอบภายนอกอาคาร (กันสาด) ที่ยื่นล้ำไปยังพื้นที่สาธารณะ รวมถึงโครงสร้างในตัวอาคารที่มีสภาพเก่า เนื่องจากเป็นอาคารที่ปลูกสร้างก่อนปี พ.ศ. 2508 ก่อนที่ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับใช้
โดยหลังจากนี้ ฝ่ายโยธาจะดำเนินการสรุปผลการตรวจสอบ พร้อมออกคำสั่งตามกฎหมายให้เจ้าของอาคารดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือแก้ไขส่วนที่ชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อยกระดับความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ป้องกันความเสี่ยงจากการหลุดร่วงหรือพังถล่มของส่วนประกอบอาคาร และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว
เขตบางพลัด ขอความร่วมมือเจ้าของอาคาร หมั่นตรวจสอบและบำรุงรักษาอาคารอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะส่วนประกอบภายนอกอาคารที่อาจเสื่อมสภาพตามกาลเวลา
ทั้งนี้ หากพบอาคารหรือส่วนประกอบอาคารที่อาจอยู่ในสภาพเป็นภยันตราย สามารถแจ้งผ่านระบบ Traffy Fondue หรือแจ้งฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางพลัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณดังกล่าวด้วย