ทนายจ่อยื่นประกัน เอกชัย หงส์กังวาน ด้าน หมอสุภัทร ยกเคสรพ.ราชทัณฑ์ดูแล ‘บุ้ง’ เทียบ ขอศาลเมตตา

ทนายจ่อยื่นประกัน เอกชัย หงส์กังวาน ด้าน ‘หมอสุภัทร’ ยกเคส ‘บุ้ง เนติพร’ สะท้อนความพร้อม รพ.ราชทัณฑ์ ชี้ใส่ท่อช่วยหายใจเข้ากระเพาะ ไม่ใช่หลอดลม ขอศาลพิจารณาผู้ต้องขังรักษาพยาบาลที่เหมาะสม
จากกรณีศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้รับรายงานจากเพื่อนของผู้ต้องขังว่า นายเอกชัย หงส์กังวาน นักกิจกรรมทางการเมืองและผู้ต้องขังระหว่างฎีกาคดีมาตรา 110 มีสภาวะร่างกายและอาการป่วยทรุดโทรมลง และอาการโรคต่อมลูกหมากโต โดยศูนย์ทนายความฯเคยยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อติดตามความคืบหน้าการรักษาพยาบาลและขอให้ส่งตัวนายเอกชัยเข้ารับการตรวจรักษาเฉพาะทางเป็นการเร่งด่วน กระทั่งกรมราชทัณฑ์ออกเอกสารข่าว ส่งตัวนายเอกชัยไปรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ โดยได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
ต่อมา นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท ได้แสดงความกังวลต่อปัญหาสุขภาพของนายเอกชัย จึงทำบันทึกทางการแพทย์ให้ญาตินายเอกชัยนำส่งศาลและกรมราชทัณฑ์ พิจารณาให้ผู้ต้องขังได้รับการตรวจรักษาและการวินิจฉัยหาสาเหตุอย่างจริงจังสำหรับอาการปวดท้องเรื้อรังและน้ำหนักลดเรื้อรัง เพื่อคัดกรองภาวะโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรก หรือโรคอื่นใดที่เป็นสาเหตุได้ จากโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญหลายแผนก ซึ่งทางโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่มีศักยภาพในการให้การรักษาอย่างเพียงพอนั้น
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยความคืบหน้าว่า วันนี้ (13 ก.ค.69) ทนายความจะยื่นประกันตัว เอกชัย หงส์กังวาน ต่อศาลฎีกา ซึ่งเขาถูกคุมขังระหว่างฎีกา อยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ในคดีมาตรา 110 กรณีถูกกล่าวหาว่าร่วมกันขัดขวางขบวนเสด็จ ระหว่างเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวันที่ 14 ต.ค.2563
ขณะที่ นพ.สุภัทรระบุเพิ่มเติม พร้อมยกเคส บุ้ง เนติพร ที่เคยอยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กังวลถึงความพร้อมดูแลผู้ป่วย
นพ.สุภัทรเผยว่า โรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่ผมรับรู้ ผ่านกรณีบุ้ง เนติพร
สิทธิในการได้รับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังเป็นสิทธิที่สำคัญมาก ผมได้มีส่วนในการเป็นพยานแพทย์ในคดีการไต่สวนการตายของ บุ้ง เนติพร เสน่ห์สังคม นักกิจกรรมคดี 112 ที่เสียชีวิตในคุก ทำให้ผมได้ทบทวนเวชระเบียนการตายของบุ้งในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จึงทำให้ผมรู้สึกห่วงกังวลสุขภาพของเอกชัย หงส์กังวาน เป็นพิเศษ
ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ 14 พฤษภาคม 2567 เมื่อตื่นนอนบุ้งยังเดินไปเดินมา ต่อมาเวลา 6.15 น. บุ้งเนติพร มีอาการเป็นลม หมดสติ ชักเกร็ง เพื่อนผู้ต้องขังช่วยกันบีบนวด อาการชักเกร็งบอกว่าเลือดไม่ไปเลี้ยงสมอง หัวใจหยุดเต้น กว่าจะได้ปั๊มหัวใจก็อีก 8 นาทีต่อมา โดยเป็นการปั๊มหัวใจโดยไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ กว่าจะได้ใส่ท่อช่วยหายใจเริ่ม full CPR (ช่วยฟื้นคืนชีพเต็มรูปแบบ) ก็ 20 นาทีหลังชักเกร็ง ซึ่งช้าไปมาก และมีรายงานผลฟิล์มเอกซเรย์ว่า ท่อช่วยหายใจที่ใส่นั้น ใส่เข้ากระเพาะไม่ได้เข้าหลอดลม ซึ่งสอดคล้องกันกับภาพกล้องวงจรปิดที่เห็นว่าบุ้งท้องป่องมากผิดปกติ
การตรวจและการรักษาพยาบาลบุ้งก่อนเสียชีวิตก็พบว่าบุ้งอดอาหารแต่ไม่ได้อดน้ำ มีอาการขาบวม มีภาวะขาดเกลือแร่ โปแตสเซียม (K) ในเลือดต่ำ (ค่า K 2.6 mmol/l ค่าปกติ 3.5-5.0 mmol/l) แต่บุ้งได้ยาขับปัสสาวะชนิดที่ขับโปแตสเซียม (Furosemide) ซึ่งทำให้โปแตสเซียมในเลือดต่ำลงอีกได้ (สามารถจ่ายยาอีกตัวในกลุ่ม K-sparing Diuretics แทนได้) ภาวะโปแตสเซียมในเลือดต่ำมาก คือเหตุที่เชื่อว่าทำให้บุ้งเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
ผมไม่มีทางรู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้ ถ้าผมไม่ได้มีโอกาสทบทวนเวชระเบียนของบุ้ง นี่คือสิ่งที่สะท้อนความพร้อมของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ในการดูแลผู้ป่วย
ผมจึงขอให้ศาลได้พิจารณาให้เอกชัย หงส์กังวาน ให้ได้รับการประกันตัว เพื่อมารับการตรวจรักษาจากโรงพยาบาลรัฐอื่นใด แม้ว่าวันนี้เอกชัยยังไม่วิกฤต แต่การตรวจหาสาเหตุของภาวะปวดท้องเรื้อรังร่วมกับน้ำหนัดลดเรื้อรังให้ชัด มีความหมายกับชีวิตข้างหน้าของเอกชัย ไม่ใช่รอให้ป่วยชัดป่วยหนักแล้วจึงมารักษา
ขอศาลเมตตา ไม่สิ ผมไม่ชอบคำนี้เลย
ขอศาลยึดในหลักการสิทธิของความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนควรเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมด้วยครับ
น.ส.ณัฏฐธิดา มีวังปลา หรือแหวน ระบุทางเฟซบุ๊ก ณัฎฐธิดา แหวน แหวน มีวังปลา ถึงการเข้าเยี่ยมเอกชัยที่คลองเปรมวันนี้ (13 ก.ค.) ว่า ก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำผลิตภัณฑ์ของน้องๆ ทางเรือนจำคลองเปรม จากร้านกาแฟคลองเปรมค่ะ เค้กชาเขียว, ชาเขียวกระป๋อง, กาแฟและน้ำดื่มอีกหลายชนิด ท่านใดผ่านมาอุดหนุนให้กำลังใจน้องๆ ได้นะคะ ราคาไม่แพงและอร่อย เค้กหวานน้อย, ส่วนกาแฟกระป๋องออกแบบมาดีมากค่ะ มีน้ำแข็งให้ด้วย หวานน้อย อร่อยดีค่ะ
เช้านี้เอกชัยแจ้งว่า มีเจาะเลือดไป 2 หลอด, พร้อมสวนท่อเก็บปัสสาวะ วัดความดัน (ตอนนี้ยังไม่มีเลือดออก จากการสวนท่อ)
BP: 107/77 : 89
สูง 185 นน.65
ยังมีอาการเวียนหัว, ปวดจุกชายโคลงขวา, หน้ามืดบ่อย (ดูตาม bp ก็ออกมาค่อนข้างต่ำค่ะ)
-แจ้งข่าวเรื่องประกัน
-และแนวทางการรักษา
ความกังวลเรายังกังวลหนักเช่นเดิม เอกชัยทานข้าวได้ แต่ทานได้ค่อนข้างช้า เพราะจุกท้อง ต้องค่อยๆ ทาน 14.00 น. ของทุกวันต้องเตรียมตัวขึ้นขัง (ขึ้นเรือนนอน) ดังนั้น หลัง 14.00 น.ของทุกวัน เขาจะไม่ได้ทานอะไรเลย นอกจากน้ำเปล่า…
ภาวนาขอให้ได้ออกมารักษาตัวข้างนอก ไม่อยากเห็นเคสซ้ำรอยเหมือนทุกๆ ศพที่ผ่านมา
#Saveเอกชัย