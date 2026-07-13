ฉบับสุดท้าย ประกาศกรมอุตุ ฉ.11 เตือนเหนือ-อีสาน-ตะวันออก-ใต้ ฝนตกหนัก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

ฉบับสุดท้าย ประกาศกรมอุตุ ฉ.11 เตือนเหนือ-อีสาน-ตะวันออก-ใต้ ฝนตกหนัก เสี่ยงฝนสะสม น้ำท่วมฉับพลัน
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 13 กรกฎาคม น.ส.สุกันยาณี ยะวิญชาญ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับสุดท้ายเรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ด้านตะวันตกของภาคกลาง และภาคตะวันออก ฉบับที่ 11 (127/2569) มีผลกระทบจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2569
โดยระบุดังนี้ ในช่วงวันที่ 13-15 ก.ค.69 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่ง โดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณ จ.จันทบุรี และตราด เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2569 เวลา 17.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับนี้เป็นประกาศฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้