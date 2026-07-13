บช.น. มอบโล่ ‘สน.ราฎร์บูรณะ’ แชมป์ป้องกัน ‘สน.เพชรเกษม’ คว้าที่ 1 ปราบยาเสพติด

ศูนย์ยาเสพติด บช.น. คัดเลือก 3 สน. ดีเด่น ด้านป้องกันและปราบปราม
ด้วยสำนักอนามัย สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความตระหนักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดจัดงานมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด ในวันอังคารที่ 21 ก.ค.69 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
จึงให้ บช.น. เพื่อคัดเลือกสถานีตำรวจนครบาลที่มีผลงานด้านการป้องกันยาเสพติดดีเด่นจำนวน 3 สน. และด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่น อีกจำนวน 3 สน. เข้ารับโล่ เพื่อเป็นรางวัลและขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
บช.น. จึงให้ระดับ บก.น.1-9 คัดเลือกผล การปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติดและการปราบปรามยาเสพติดเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในที่ประชุมของคณะกรรมการ ด้านยาเสพติดของ บช.น. เพื่อคัดเลือกหา สน. ที่จะเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น และนำแนวทางการปฏิบัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นๆภายในงานต่อไป
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13 กรกฎาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น./ผอ.ศอ.ปส.บช.น. มอบหมายให้ พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น./รอง ผอ.ศอ.ปส.บช.น. เป็นประธานการคัดเลือกโดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการคัดเลือกดังนี้ พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง รอง ผบก.สส.บช.น./ผู้ช่วยเลขาฯ ศอ.ปส.บช.น., พ.ต.อ.สิทธิพงศ์ วัศรากิจ รอง ผบก.อก.บช.น./ผู้ช่วยเลขาฯ ศอ.ปส.บช.น., พ.ต.อ.ศักยะ แสงวรรณ รอง ผบก.น.1, พ.ต.อ.ชูศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.น.2, พ.ต.อ.อัครพล โทยะ รอง ผบก.น.3, พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น รอง ผบก.น.5, พ.ต.อ.กุลเชษฐ์ บางพราน รอง ผบก.น.7, พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รอง ผบก.น.9 และ พ.ต.อ.พิทักษ์ สุทธิกุล รอง ผบก.สปพ. โดยคณะกรรมการได้เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกจากผลการปฏิบัติที่ผ่านมา อย่างเข้มข้น ให้เข้าตามหลักเกณฑ์ของ บช.น. และสำนักอนามัย เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพกรุงเทพมหานครต่อไป
โดยผลการคัดเลือกสถานีตำรวจดีเด่น ด้านป้องกันยาเสพติดดีเด่น ระดับ สน. ประจำปี 2568 ดังนี้
– อันดับที่ 1: สน.ราฎร์บูรณะ
นำโดย พ.ต.อ.วัชรพล สุวนันทวงศ์ ผกก.สน.ราฎร์บูรณะ (ได้คะแนน 25 คะแนน)
– อันดับที่ 2: สน.พระโขนง
นำโดย พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ ประดับไทย ผกก.สน.พระโขนง (ได้คะแนน 21 คะแนน)
– อันดับที่ 3: สน.มักกะสัน
นำโดย พ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก.สน.มักกะสัน (ได้คะแนน 20 คะแนน)
และผลการคัดเลือกสถานีตำรวจดีเด่น ด้านปราบปรามยาเสพติดดีเด่น ระดับ สน. ประจำปี 2568 ผลดังนี้
– อันดับที่ 1: สน.เพชรเกษม
นำโดย พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม (ได้คะแนน 26 คะแนน)
– อันดับที่ 2: สน.มีนบุรี
นำโดย พ.ต.อ.สมโภช ทองมูล ผกก.สน.มีนบุรี (ได้คะแนน 25 คะแนน)
– อันดับที่ 3: สน.มักกะสัน,สน.พระโขนง
นำโดย พ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก.สน.มักกะสัน และ พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ ประดับไทย ผกก.สน.พระโขนง (ได้คะแนน 11 คะแนน)
โดยสำหรับสถานีตำรวจนครบาลที่ได้รับการคัดเลือก กองบัญชาการตำรวจนครบาลโดย พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น./รอง ผอ.ศอ.ปส.บช.น. จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณดีเด่น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ให้มุ่งมั่นและทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อนำโครงการป้องกันและปราบปรามต้านยาเสพติดที่ดี ลงสู่พื้นที่ชุมชน สร้างสังคมและกรุงเทพมหานครสีขาว ของประชาชนและเยาวชนต่อไป