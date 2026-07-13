รู้จัก ร้านซ่อมรถของนักรบ ชีวิตใหม่ของ ‘อดีตพลทหารธนพัฒน์’ หลังเสียขาจากกับระเบิด ปกป้องชายแดนไทยกัมพูชา มีเพื่อนทหาร-ต้นสังกัด คอยหนุน
ร้านซ่อมรถของนักรบ – เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อดีตพลทหาร ธนพัฒน์ หุยวัน ทหารกล้าปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา ประสบเหตุเหยียบกับระเบิดที่ถูกนำมาวางไว้ในพื้นที่อธิปไตยของไทย จนขวาซ้ายขาดเมื่อปีที่แล้ว
ล่าสุด อดีตพลทหารธนพัฒน์ ได้ปลดประจำการ และเปิดร้านซ่อมรถเล็กๆ ในตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ใช้ชื่อว่า ร้านซ่อมรถของนักรบ
ทั้งนี้ หากย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 บริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมมรกต อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ขณะกำลังพลจากกองร้อยทหารราบที่ 6023 กองพันทหารราบที่ 602 สังกัดกองกำลังสุรนารี ออกลาดตระเวนรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน พลทหารธนพัฒน์ หุยวัน หนึ่งในกำลังพลซึ่งมีความสามารถด้านภาษากัมพูชา และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประสานงานเมื่อเผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้าม ได้เหยียบกับระเบิดที่ถูกวางไว้บนแผ่นดินไทย
แรงระเบิดทำให้ขาซ้ายของ พลทหารธนพัฒน์ขาด และเป็นกำลังพลนายแรกที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
สำหรับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมหน่วย ได้ระบุว่า เขาคือทหารผู้เสียสละ กล้าหาญ และยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศ แต่สำหรับตัวเขาเอง สิ่งแรกที่คิดถึงหลังสูญเสียอวัยวะสำคัญ ไม่ใช่อนาคตของตนเอง หากเป็นพ่อ แม่ และยาย ผู้เป็นกำลังใจสำคัญของชีวิต
ทั้งนี้ตลอดระยะเวลากว่า 9 เดือน พลทหารธนพัฒน์เข้ารับการรักษาและฟื้นฟูร่างกายที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมได้รับการจัดทำขาเทียมและการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง จนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้ง
ขณะเดียวกัน กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 ได้ดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาตามสิทธิ ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟู และการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้การเยียวยาไม่ได้หมายถึงเพียงการรักษาบาดแผลทางร่างกาย แต่เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้เสียสละสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างมั่นคง
และจากทักษะงานช่างของอดีตพลทหารธนพัฒน์ ที่มีมาก่อนเข้ารับราชการ ประกอบกับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด จึงเป็นที่มา “ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ ธนพัฒน์ คนขาเหล็ก” เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ชีวิต
ด้าน นางเนตรนิภา หุยวัน มารดาของพลทหารธนพัฒน์ ยอมรับว่า วันที่ทราบข่าวลูกชายได้รับบาดเจ็บ ครอบครัวเต็มไปด้วยความวิตกกังวล แต่ความห่วงใยค่อยๆ คลี่คลาย เมื่อเห็นลูกชายได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนกำลังใจจากคนไทยทั่วประเทศที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง