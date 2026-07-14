จตุจักร แจ้งผู้ได้รับผลกระทบไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยื่นคำร้องที่เขต ยันเร่งช่วยเต็มกำลัง

จตุจักร แจ้งผู้ได้รับผลกระทบไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยื่นคำร้อง รับความช่วยเหลือที่สำนักงานเขต เริ่มวันนี้ 14 ก.ค. ยันเร่งช่วยเหลือเต็มกำลัง
จากกรณีไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว กลางดึกวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 29 ราย (ข้อมูลอัพเดต 00.20 น. วันที่ 14 ก.ค.) โดยรายล่าสุดยืนยันแล้วคือ นายสมพงษ์ ศรีผ่อง อายุ 20 ปี 8 เดือน
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม สำนักงานเขตจตุจักร ออกประกาศแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว พร้อมกันนี้ ได้ดำเนินการปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 13 กรกฎาคม
สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ สามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป ณ ห้องรัชดา ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตจตุจักร โทร 0-2513-9713
สำนักงานเขตจตุจักรขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังผู้ประสบเหตุและครอบครัวทุกท่าน พร้อมเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลัง