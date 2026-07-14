เขตจตุจักร อัพเดตไฟไหม้โรงเบียร์ ยอดเสียชีวิต 30 ราย ทราบอัตลักษณ์แล้ว 27 ราย
จากกรณีไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว กลางดึกวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนั้น
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม สำนักงานเขตจตุจักร รายงานอัพเดตสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ ร้านอาหาร “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว”
ข้อมูล ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2569
ผู้เสียชีวิต จำนวน 30 ราย
- ทราบอัตลักษณ์แล้ว 27 ราย
- อยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์ 3 ราย
- ทั้งนี้ มีผู้บาดเจ็บอาการรุนแรง (กลุ่มสีแดง) เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย
ผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 76 ราย
🔴 กลุ่มสีแดง (อาการรุนแรง) 25 ราย
🟡 กลุ่มสีเหลือง (อาการปานกลาง) 15 ราย
🟢 กลุ่มสีเขียว (อาการเล็กน้อย) 36 ราย
ผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวเดินทางกลับบ้านแล้วทั้งหมด
สำนักงานเขตจตุจักรยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้ที่ ห้องประชุมรัชดา ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร
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ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตจตุจักร
โทร. 0 2513 9713