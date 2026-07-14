ชัชชาติ ตั้ง พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก นั่งปธ.ที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม. แทนจักกพันธุ์ หลังเจ้าตัวปฏิเสธ

‘ชัชชาติ’ ตั้ง ‘นิพัทธ์ ทองเล็ก’ นั่ง ปธ.ที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม. แทน ‘จักกพันธุ์’ หลังเจ้าตัวปฏิเสธ
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ที่ศาลาว่าการ กทม. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 7 โดยมีนายวิศณุ ทรัพย์สมพล น.ส.ทวิดา กมลเวชช นายศานนท์ หวังสร้างบุญ และนายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ รองผู้ว่าฯกทม. นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้อำนวยการเขต ทั้ง 50 เขต และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
นายชัชชาติแจ้งต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานว่า มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม. จากเดิม นายจักกพันธุ์ ผิวงาม เป็น พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม. ซึ่งตนเข้าใจว่านายจักกพันธุ์รับตำแหน่งดังกล่าว จึงประกาศออกไปเมื่อวันที่ 9 ก.ค.ที่ผ่านมา ทั้งๆ ที่เจ้าตัวปฏิเสธ ก่อนเดินทางไปต่างจังหวัด
ทั้งนี้ ยืนยันว่านายจักกพันธุ์ยังคงเป็นพี่ชายที่ยังคอยให้คำปรึกษาอยู่ ส่วน พล.อ.นิพัทธ์คุ้นเคยกันอยู่แล้ว จึงเชิญให้มาร่วมทำงานด้วย
ส่วนตำแหน่ง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น คาดว่าวันนี้น่าจะเห็นรายชื่อที่ชัดเจน