เขตบางกอกใหญ่ x สน. x กู้ภัย ลงตรวจ ‘ใบอนุญาต’ ส่องทางหนีไฟ – พร้อมซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน

เขตบางกอกใหญ่ x สน. x กู้ภัย ลงตรวจ ‘ใบอนุญาต’ ประเมินทางหนีไฟ – ซ้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน น้ำท่วม
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ที่ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ร่วมฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัย เสริมความพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย นายเกียรติวิสุทธิ์ เพ็ชรหมื่นไวย ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวนิสาวรรณ พรมเมตตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2569 กรณีเกิดอุทกภัย ในรูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table-Top Exercise : TTX)
บรรยากาศการฝึกซ้อม ประกอบด้วยการบรรยายด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย และการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถบูรณาการการปฏิบัติงานและบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
โดยวานนี้ (13 ก.ค.) สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ นำโดย นายเกียรติวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจเข้มความปลอดภัยด้านอาคารของสถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
โดยร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดอรุณ จำนวน 10 แห่ง
พร้อมทั้งมอบหมายให้ น.ส.วัชราภรณ์ ปรุงเรณู ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ สถานีตำรวจนครบาลท่าพระ และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบความ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ จำนวน 7 แห่ง
ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด, ตรวจประเมินความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคาร, ตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาคาร อาทิ ทางหนีไฟ ถังดับเพลิง ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน อุปกรณ์สายไฟ และมาตรการป้องอัคคีภัยของสถานประกอบการ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
พร้อมทั้งแนะนำและประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2561
รวมถึง มาตรการห้ามบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าภายในบริเวณงาน และให้มีการตรวจสอบอายุของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้กำชับให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยของอาคารให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตของประชาชน ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่