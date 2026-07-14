ตามรวบบนรถไฟ สาววัย 28 ปี หนีคดีสาดน้ำกรดเพื่อนร่วมงาน อ้างแค้นส่วนตัว

ปคม.ตามรวบบนขบวนรถไฟหาดใหญ่ สาวหนีคดีสาดน้ำกรดเพื่อนร่วมงาน อ้างแค้นส่วนตัว-เพราะเคยถูกฝ่ายชายลวนลามมาก่อน
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการให้ พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เกิดเอี่ยม ผกก.6 บก.ปคม. พร้อมด้วย พ.ต.ท.ณัฐพร ช่วยนุกูล สว.กก.6 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม น.ส.สามีเราะห์ อายุ 28 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดปัตตานี ที่ จ.369/2569 ลงวันที่ 7 ก.ค. 2569 ในข้อหา “พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน” โดยสามารถจับกุมได้บนขบวนรถไฟท้องถิ่น สายยะลา–นครศรีธรรมราช ขณะจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา ผู้ต้องหาได้โทรศัพท์นัดผู้เสียหายให้ออกมาพบที่บริเวณแหลมตาชี ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เมื่อผู้เสียหายเดินทางมาถึง ผู้ต้องหาทำทีขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอด ก่อนเดินเข้าไปใช้น้ำกรดที่บรรจุอยู่ในขวดแก้วสาดใส่บริเวณใบหน้าและร่างกายของผู้เสียหาย จนได้รับบาดเจ็บ จากนั้นได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากที่เกิดเหตุ
ภายหลัง พี่ชายของผู้เสียหายเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.ยะหริ่ง เพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ ก่อนเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลจังหวัดปัตตานีออกหมายจับผู้ต้องหา
ต่อมา ชุดสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหารู้ตัวว่าถูกออกหมายจับ จึงหลบหนีออกนอกพื้นที่ด้วยการโดยสารรถไฟขบวนยะลา–นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่จึงติดตามเส้นทางการหลบหนี กระทั่งสามารถเข้าจับกุมตัวได้ที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่
สอบสวน น.ส.สามีเราะห์ ให้การว่า ตนมีความแค้นส่วนตัวกับ นายเอ (นามสมมติ) ผู้เสียหาย เนื่องจากเคยทำงานร่วมกันมาก่อน ซึ่งขณะนั้นเคยถูกผู้เสียหายลวนลาม เชิงคุกคามทางเพศด้วย จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป