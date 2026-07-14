เปิดประวัติ ว่าที่ ร.ท.ชิตพงศ์ หลังมีภาพประกบนายกฯ พบเป็น นายทหารกองหนุน มทบ.11

เปิดประวัติ ว่าที่ ร.ท.ชิตพงศ์ หลังโผล่เคียงข้าง ‘นายกหนู’ ลงพื้นที่ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว พบเป็นนายทหารกองหนุน มทบ.11 ปี2566
ว่าที่ ร.ท.ชิตพงศ์ – เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพชายแต่งกายคล้ายทหาร เดินประกบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามถึงบุคคลดังกล่าว
ก่อนหน้านี้ ชายคนดังกล่าวได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ โดยระบุว่า ลูกค้าต้องชำระเงินก่อนจึงจะสามารถออกจากร้านได้ รวมถึงให้ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ แม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ขณะเกิดเหตุ ส่งผลให้สังคมออนไลน์ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นบุคคลใดและมีสถานะเกี่ยวข้องอย่างไร
ต่อมาทราบชื่อคือ ว่าที่ ร.ท.ชิตพงศ์ ขัตตพงษ์ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตพญาไท จากกลุ่มกรุงเทพบินได้
รายงานจากกองทัพบกระบุว่า ว่าที่ ร.ท.ชิตพงศ์ ขัตตพงษ์ เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ไม่มีเบี้ยหวัด สังกัดกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 (บก.มทบ.11)
โดยมีรายชื่อเป็นหนึ่งในผู้ได้รับการเลื่อนยศตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 1421/2566 เรื่อง การเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่เข้ารับราชการทหารในการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2566 หลังเข้ารับการฝึกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนเลื่อนยศเป็น “ว่าที่ร้อยโท” ในเวลาต่อมา
ทั้งนี้ สถานะดังกล่าวเป็นการเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนตามระเบียบของกระทรวงกลาโหม ไม่ใช่การรับราชการทหารประจำการ