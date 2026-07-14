ผอ. เขตพระนคร ควง ส.ก. คนใหม่ เดินตรวจถ.ข้าวสาร เช็ค 5 ร้าน เข้มเซฟตี้ จ้อง ‘ทางหนีไฟ’
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม นายสยามรัฐ เรืองนาม ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วย นายอดิเจษฎ์ ประยูรพฤกษ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพระนคร พรรคประชาชน คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพระนคร เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการประเภทสถานบันเทิงบริเวณถนนข้าวสาร โดยเข้าตรวจ จำนวน 5 แห่ง
สำนักงานเขตพระนคร ระบุว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบการดำเนินกิจการของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย พร้อมกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การควบคุมระดับเสียง และสุขลักษณะของสถานประกอบการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของถนนข้าวสารในฐานะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพระนครระบุว่า จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การประกอบกิจการเป็นไปตามกฎหมาย และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน