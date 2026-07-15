เปิดขั้นตอนยื่นคำร้อง จตุจักร รับความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต เหตุไหม้โรงเบียร์ ขีดเส้นถึง 12 ส.ค.
จากกรณีเกิดเหตุไฟไหม้รุนแรงที่ร้าน “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” ใกล้ MRT ลาดพร้าว เมื่อกลางดึกวันที่ 12 กรกฎาคม 2026 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม 31 ราย และบาดเจ็บอีกจำนวนมาก โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ติดอยู่บริเวณห้องน้ำเนื่องจากสำลักควัน จากการตรวจสอบพบข้อบกพร่องสำคัญ ทั้งการใช้วัสดุตกแต่งไวไฟ ประตูหนีไฟถูกปิดตาย และไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยนั้น
วันที่ 15 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจสำนักงานเขตจตุจักร แจ้งขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ดังนี้
สำนักงานเขตจตุจักร ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 สำหรับผู้ได้รับผลกระทบทั้งกรณี ได้รับบาดเจ็บ และ เสียชีวิต โดยผู้ประสงค์ยื่นคำร้องสามารถดำเนินการได้ ดังนี้
กรณีผู้เสียชีวิต
เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง ได้แก่
-บัตรประจำตัวประชาชนของญาติหรือคู่สมรสของผู้เสียชีวิต (ทายาทโดยธรรม)
-ใบมรณบัตร
– บันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไหม้
กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บ
เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง ได้แก่
-บัตรประจำตัวประชาชน
-กรณีบาดเจ็บสาหัส ใช้บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของทายาทโดยธรรม
-ใบค่ารักษาพยาบาล
-ใบรับรองแพทย์
-บันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่ระบุว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้
ทั้งสองกรณี ให้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประสบภัย เมื่อสำนักงานเขตตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้ว จะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายรับเงินช่วยเหลือ ณ สำนักงานเขตจตุจักรต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตจตุจักร โทร. 0 2513 9713