สมาพันธ์ SME ไทย เปิดตัว ทีมเพื่อคนตัวเล็ก ชิงบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง

“ทีมเพื่อคนตัวเล็ก” โดยสมาพันธ์ SME ไทย เปิดตัวผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง ผลักดัน เครือข่ายแห่งโอกาสทางการค้าและสวัสดิการสำหรับนายจ้าง 450,000 ราย
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม นายณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์ SME ไทย เปิดตัว “ทีมเพื่อคนตัวเล็ก” ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม ฝ่ายนายจ้าง ครบทั้ง 7 คน พร้อมประกาศแนวทางการทำงานภายใต้แนวคิด “เครือข่ายแห่งโอกาสทางการค้าและสวัสดิการสำหรับนายจ้างทุกคน” โดยมุ่งผลักดันบทบาทของผู้แทนฝ่ายนายจ้างให้เชื่อมโยงการพัฒนาสวัสดิการกับการสร้างโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่ม MSME
ทีมเพื่อคนตัวเล็กระบุว่า ผู้ประกอบการ MSME เป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยและการจ้างงานของประเทศ แต่ยังเผชิญแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจ ต้นทุนที่สูงขึ้น และการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเห็นว่าการมีผู้แทนฝ่ายนายจ้างที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกันทางการค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สมาพันธ์ SME ไทยทำมาตลอด 11 ปี จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนายจ้างทั้ง 450,000 ราย
สำหรับแนวทางการทำงาน นอกเหนือจากหน้าที่หลักๆที่ต้องทำอย่างเช่น การดูแลผลประกอบการกองทุน ป้องปรามการคอรัปชั่น และสร้างสวัสดิการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อแล้ว ทีมประกาศผลักดัน 4 นโยบายหลัก ได้แก่ การสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน การสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจ การสร้างโอกาสทางการตลาด และการสร้างโอกาสด้านสวัสดิการสำหรับนายจ้าง โดยจะอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายสมาพันธ์ SME ไทย รวมถึงพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทีมยังระบุว่า บทบาทของผู้แทนฝ่ายนายจ้างควรเป็นมากกว่าการพิจารณานโยบายด้านประกันสังคม แต่ควรเป็นกลไกในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และระหว่างผู้ประกอบการกันเอง เพื่อให้เกิดมาตรการที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการยกระดับสวัสดิการของนายจ้างและลูกจ้างในระบบประกันสังคม
ผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม ฝ่ายนายจ้าง ในนามทีมเพื่อคนตัวเล็ก ประกอบด้วย
ดร.ณพพงศ์ ธีระวร หมายเลข 45
นวลนภา นิ่มละออ หมายเลข 46
ดร.สุวิกรานต์ แสงแก้ว หมายเลข 47
บุญเลิศ ชดช้อย หมายเลข 48
นางอัญชลี มณีท่าโพธิ์ หมายเลข 49
ฐิติพรรณ จันทร์ประทักษ์ หมายเลข 50
และวิรัชพัฒน์ ขำสุนทร หมายเลข 51
ทั้งนี้ การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม ฝ่ายนายจ้าง จะมีขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 69 ทีมเพื่อคนตัวเล็กยืนยันความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นผู้แทนของผู้ประกอบการ เพื่อผลักดันโอกาสและประโยชน์ของภาคธุรกิจผ่านการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน