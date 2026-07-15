DSI บุกจับ ‘มัลลิกา’ ผู้บริหารบริษัท QRS โบรกเกอร์ลงทุนเทรด Forex โยง ‘ภาวุธ’
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ศูนย์ราชการฯ อาคารซี (C) ชั้น 2 ฝั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่ชุดศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้นำหมายจับศาลอาญาลงวันที่ 13 ก.ค.69 เข้าทำการจับกุมตัว น.ส.มัลลิกา มากสลุด ผู้บริหารและกรรมการบริษัท คิวอาร์เอส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (บริษัทผู้ดำเนินการ QRS Global ในไทย) ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียน ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน โดยเป็นการจับกุมตัวได้ที่ รพ.พระราม 9 เนื่องด้วยเมื่อเวลา 01.00 น.ที่ผ่านมา
น.ส.มัลลิกาอ้างมีอาการเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล และมีกำหนดการต้องออกจากโรงพยาบาลในเวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่ชุดศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงเข้าทำการจับกุม พร้อมทำบันทึกจับกุม ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหามาส่งให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่ศูนย์ราชการฯ อาคารซี (C) ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยได้บันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมตัวจนกระทั่งส่งมอบตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565
ต่อมาเวลา 09.05 น. เจ้าหน้าที่ชุดศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ควบคุมตัว น.ส.มัลลิกา มาถึงศูนย์ราชการฯ อาคารซี (C) พบว่าสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีครีม กางเกงขายาวสีน้ำตาล สวมหน้ากากอนามัยสีดำ พร้อมแว่นสายตา และเมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า มีอะไรที่อยากจะพูดอยากจะชี้แจง หรืออยากจะขอความเป็นธรรมหรือไม่ เนื่องด้วยบริษัท คิวอาร์เอสฯ ก็เป็นบริษัทโบรกเกอร์เจ้าดัง และให้บริการเรื่องการเทรดมานานพอสมควร รวมถึงวานนี้ เจ้าหน้าที่ดีเอสไอยังสามารถจับกุมตัวโค้ชเจมส์ได้ด้วย มีอะไรที่อยากจะชี้แจงถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือไม่ แต่ปรากฏว่า น.ส.มัลลิกา ไม่ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าว และเดินก้มหน้าตลอดเวลา ก่อนที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจะพาตัวขึ้นไปด้านบนอาคาร เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหา และสอบสวนปากคำตามขั้นตอน
สำหรับพฤติการณ์ทางคดีของบริษัท QRS ตามรายงานการสืบสวนของดีเอสไอ พบว่า บริษัทโบรกเกอร์ที่รับเทรด มีจำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.บริษัท อีเทอร์เวลธ์ จำกัด (ประกอบกิจการรับจัดฝึกอบรมสัมมนา) 2.บริษัท จีโอเอฟเอ็กซ์ จำกัด (นิติบุคคลประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์) บริษัท จีโอเอฟเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (สอนทางด้านเทคนิคการวิเคราะห์ การลงทุน) และบริษัท ทัชสโตน มาเก็ตติ้ง จำกัด : TouchStone Markets Ltd (นิติบุคคลสัญชาติอังกฤษ ถูกแจ้งเตือนว่าไม่ได้รับใบอนุญาตให้บริการหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเงินในสหราชอาณาจักร และเข้าข่ายการหลอกลวงหรือเป็นสแกม) 3.บริษัท HF Markets (SV) Ltd (นิติบุคคลจดทะเบียนในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ประเทศในหมู่เกาะแคริบเบียน) และ 4.บริษัท คิวอาร์เอส โกลบอล จำกัด : QRS Global (นิติบุคคลสัญชาติอังกฤษ ประกอบกิจการให้บริการซื้อขายออนไลน์ในตลาด Forex ทองคำ, บริษัท คิวอาร์เอส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (ประกอบกิจการสัมมนาสอนเทรดสินทรัพย์ทางการเงิน), บริษัท เดอะ วิสดอม เวย์ จำกัด (ประกอบกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ตั้งเดียวกันกับบริษัท คิวอาร์เอส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด), บริษัท คิวอาร์เอส โกลบอล จำกัด นิวซีเเลนด์ (โบรกเกอร์ผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ออนไลน์) และบริษัท คิวอาร์เอส โกลบอล จำกัด สหภาพโคโมรอส หมู่เกาะในทวีปแอฟริกา จึงพบว่า บริษัท คิวอาร์เอส โกลบอล จำกัด (QRS Global) เป็น 1 ใน 4 บริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ (Broker) ที่มีเส้นทางการเงินรับโอน หรือรับประโยชน์จากผู้เสียหายจำนวนมากที่ได้ลงทุนเทรด Forex
ทั้งยังมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ หรือป้อม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ซึ่งนายภาวุธยืนยันเองว่าเจ้าตัวเป็นเพียงผู้เทรด และได้เทรดทองคำกับบริษัท คิวอาร์เอสฯ เพียงรายเดียว เมื่อเทรดได้ จึงได้รับโอนเงินมาจากบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด เมื่อวันที่ 18 ก.ค.67 จำนวน 28 ล้านบาท (รับโอนครั้งละ 2 ล้านบาท จำนวน 14 ครั้ง) รวมถึงบริษัท คิวอาร์เอส โกลบอล จำกัด ยังมีความเกี่ยวข้องกับนายมานิตย์ ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้แนะนำโบรกเกอร์ (IB : Introducing broker) ที่ก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสนิทสนมกับนายภาวุธ โดยเคยมีการเดินทางไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศส (ปารีส) ด้วยกัน มีภาพร่วมงานประชุมสัมมนา และที่สำคัญ นายมานิตย์ยังมีความเกี่ยวข้องและเส้นทางการเงินโยงกับบริษัท ALPFX ซึ่งเป็นบริษัทที่โอนเงินทอดแรกไปยังบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด ก่อนที่บริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ในวันที่ 18 ก.ค.67 ดังกล่าว
ขณะที่ ความเคลื่อนไหวของนายธีรพงษ์ คงแก้ว หรือโค้ชเจมส์ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 4028/2569 ลงวันที่ 13 ก.ค.69 ซึ่งดีเอสไอจับกุมตัวได้วานนี้ (14 ก.ค.69) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อนนำตัวมาส่งให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ที่กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ และได้สอบสวนปากคำเสร็จสิ้นแล้ว โดยในวันนี้ (15 ก.ค.69) เวลาประมาณ 10.00 น. เจ้าหน้าที่เตรียมนำตัวโค้ชเจมส์ออกจากอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไปฝากขังยังศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งในการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ทางด้านทนายอมร กุศล ทนายความของโค้ชเจมส์ จะส่งทีมงานไปยื่นขอปล่อยตัวที่ศาลอาญา