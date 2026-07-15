เคสแดงเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 เผยยอดล่าสุด ไฟไหม้โรงเบียร์ ดับพุ่ง 32 ราย
ไฟไหม้โรงเบียร์ – เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 15 กรกฎาคม พล.ต.ต.วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เปิดเผยยอดผู้เสียชีวิต เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 32 ราย ซึ่งเป็นกรณีเปลี่ยนจากเคสแดงเป็นดำ 5 ราย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตครบแล้วทั้ง 32 คน มีญาติมาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว 30 ครอบครัว และรับศพกลับบ้านแล้ว 28 ร่าง