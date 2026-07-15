วิศวกรรมสถานฯ รุดหารือชัชชาติ ถกตั้ง ‘คณะทำงานร่วม’ ประเมินร้านอาหาร คล้ายสถานบริการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย รุดหารือ ‘ชัชชาติ’ เล็งตั้ง ‘คณะทำงานร่วม’ ยกระดับมาตรการด่วน คุมความปลอดภัยร้านอาหาร คล้ายสถานบริการ
จากกรณีไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว กลางดึกวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก โดยล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเป็นจำนวน 32 ราย ขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บมากถึง 73 รายนั้น (ข้อมูล ณ เวลา 11.00 น. วันที่ 15 ก.ค.69)
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย นางสาวบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ร่วมกับ ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร เข้าประชุมหารือกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดยมี นายวิศณุ ทรัพย์สมพล, น.ส.ทวิดา กมลเวชช และ นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตลอดจน คุณานพ เลิศไพรวัลย์ เลขานุการผู้ว่ากทม. และ นายพัฒนเทพ เครือชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ทั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางยกระดับมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย สำหรับอาคารที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการอย่างเร่งด่วน
โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางการจัดตั้ง “คณะทำงานร่วม” เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ประเมิน และให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยอัคคีภัยแก่อาคารที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และหลักวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
อันจะช่วยยกระดับความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร ลดความเสี่ยงจากเหตุอัคคีภัย และสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนให้แก่พี่น้องประชาชนต่อไป