รวบ จนท.สำนักระบายน้ำ ฆ่าปิดปากเพื่อนร่วมงาน หลังสารภาพขโมยเงิน แล้วเพื่อนบอกจะเอาผิด

สืบทองหล่อตามรวบ จนท.สำนักระบายน้ำ กทม. หยิบไม้ทุบหัวเพื่อนดับซ่อนศพในห้องน้ำ สะกดรอยเปิดโรงแรมย่านสำราญราษฎร์เหตุคนตายจะเอาผิดคนร้ายขโมยมือถือกดเงิน 40,000 บาท
จนท.สำนักระบายน้ำ – เมื่อเวลา 08.10 น. วันที่ 15 ก.ค. พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ แป้นจันทร์ สว.(สอบสวน) สน.ทองหล่อ รับแจ้งเหตุพบศพชายเสียชีวิต บริเวณภายในห้องน้ำที่พักเจ้าหน้าที่ สำนักระบายน้ำคลองหัวลำโพง สังกัดสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคํา ผบก.น.5 พ.ต.อ.รัฐธนนท์ เอกฐิติกุลพัทธ์ ผกก.สน.ทองหล่อ สั่งการให้ พ.ต.ท.อัครพล ธนธรรม รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.อรรถวุฒิ นิลแสง สว.สส. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.ทองหล่อ ลงพื้นที่ตรวจสอบพบศพคนเสียชีวิตทราบชื่อ นายอำไพ อายุ 54 ปี เจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร สภาพนอนหงายจมกองเลือดอยู่ภายในห้องน้ำดังกล่าว
จากการสอบถามผู้พบศพคนแรก นายพิเชษฐ์ พยาน เพื่อนร่วมงาน ให้การว่า ตนได้ตื่นมาเข้าห้องน้ำเวลาประมาณ 7 โมง เมื่อเดินไปถึงห้องน้ำ พบว่าประตูห้องน้ำถูกล็อกจากแม่กุญแจด้านนอก จึงได้เดินกลับไปเอากุญแจที่ห้องพักของตนแล้วจึงเดินกลับไปที่ห้องน้ำอีกครั้ง พอเปิดห้องน้ำได้แล้วจึงพบศพผู้เสียชีวิตนอนอยู่ภายในห้องน้ำ จึงได้เรียก นายศตวัสส์ หรือกอล์ฟ อายุ 42 ปี ที่พักอยู่ที่เดียวกันมาช่วยดู และได้ช่วยกันอุ้มผู้ตายออกมาจากห้องน้ำ ก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบ ภายหลังนายศตวัสส์ หรือกอล์ฟ ได้หายตัวไป
จากการตรวจสอบข้อมูล นายศตวัสส์ มีโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง หนึ่งเครื่องได้ลืมไว้ที่เกิดเหตุ และอีกหนึ่งเครื่องได้หายไป เบื้องต้นทราบเพียงเบอร์มือถือที่ลืมไว้ที่เกิดเหตุ ภายในเพิงพักของเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน และแพทย์ชันสูตรตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิต
ต่อมา เวลา 16.00 น. ชุดสืบสวน สน.ทองหล่อ จึงได้ทำการตรวจสอบนายศตวัสส์ หรือกอล์ฟ ผู้ต้องสงสัย เนื่องจากหายตัวไปจากที่เกิดเหตุก่อนตำรวจมา ทำการไล่ตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวจนพบว่า ได้ทำการเปิดห้องพักในโรงแรม เขตพื้นที่ สน.สำราญราษฎร์ จึงได้ประสานกับฝ่ายสืบสวนและฝ่ายป้องกันปราบปรามของ สน.สำราญราษฎร์ ร่วมกันนำกำลังเข้าค้นยังห้องพักโรงแรมดังกล่าวจนพบตัวผู้ต้องสงสัย
จากการสอบสวน นายศตวัสส์ หรือกอล์ฟ ได้ลงมือฆ่าผู้ตายโดยเอาท่อนไม้ที่หาได้ในที่เกิดเหตุทุบศีรษะไป 2 ครั้ง ก่อนก่อเหตุได้นอนคุยกันกับผู้ตาย บอกว่าได้เอาโทรศัพท์ผู้ตายถอนเงินไป 40,000 กว่าบาท ผู้ตายไม่โอเค ไม่ยอม จะเอาเรื่องตนให้ได้ จึงลงมือก่อเหตุดังกล่าว ตั้งแต่เมื่อคืนวันที่ 14 ก.ค.ที่ผ่านมา จากนั้นได้เอาศพไปซ่อนไว้ที่ห้องน้ำดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นและซ่อนเร้น ย้าย หรือทำลายศพ เพื่อปิดบังการตาย ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ ดำเนินคดีตามกฎหมาย