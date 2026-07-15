เปิดแล้ว! สภากทม.ชวนส่อง ‘ร่างงบฯปี 70’ ทีมชัชชาติตั้งไว้ 9.3 หมื่นล. แจกแจงละเอียดยิบ

เปิดแล้ว! สภากทม.ชวนประชาชนชำแหละ ‘ร่างงบประมาณ ปี 70’ ทีมชัชชาติตั้งไว้ 9.3 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นปีก่อนหน้า 1,083 ล้าน
ภายหลัง เปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 กรฎาคมที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ โหวตเลือกให้ น.ส.ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ส.ก.เขตบางซื่อ พรรคประชาชน ดำรงตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 26 ด้วยคะแนนเสียง 39 เสียง
พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ 4 ประการ โดยหนึ่งในนั้น ได้แก่ การเปิดให้มีการถ่ายทอดสดประชุมสภากทม. (ไลฟ์สด) เพื่อให้ประชาชนร่วมจับตาการพิจารณางบประมาณ ซึ่ง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เตรียมเสนอญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2570 วงเงินกว่า 9.3 หมื่นล้านบาท ให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป วันพุธที่ 22 กรกฎาคมนี้ โดย น.ส.ภัทราภรณ์ ตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นว่า ปีนี้งบประมาณเพิ่มขึ้นอีกหลายพันล้านบาท นั้น
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม แฟนเพจ สภากรุงเทพมหานคร เผยแพร่เอกสาร ‘ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570’ ประมาณการรายรับ-รายจ่าย สถานะทางการเงินการคลัง และการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ที่ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำ
พร้อมเชิญชวนประชาชนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร https://data.bangkok.go.th/dataset/70-pdf หรือสแกน QR Code
สำหรับ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 มีทั้งสิ้น 62 ชุดข้อมูล เป็นลักษณะไฟล์ PDF เปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ทางการของ กรุงเทพมหานคร
โดยในรายการแรกสุด ‘ร่างข้อบัญญัติ 70 งบประจำปี (pdf)’ มีการจำแนก ‘ข้อมูลและทรัพยากร’ โดยแบ่งตาม สำนักงานเขต และสำนักต่างๆ ตลอดจนเอกสารประกอบโดยละเอียดพร้อมรหัสกำกับ อาทิ ประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์บูรณาการ
70010 สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร, 70011 สำนักการแพทย์, 70012 สำนักอนามัย, 70013 สำนักการศึกษา, 70014 สำนักการโยธา, 70015 สำนักการระบายน้ำ, 70016 สำนักการคลัง, 70017 สำนักเทศกิจ, 70018 สำนักการจราจรและขนส่ง, 70019 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง, 70020 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 70021 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร, 70022 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 70023 สำนักสิ่งแวดล้อม, 70024 สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, 70025 สำนักพัฒนาสังคม และ 70026 สำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
สำหรับ โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 มีสาระสำคัญสรุป ดังนี้
ก. งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2570 จำนวน 93,000,000,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ซึ่งมีจำนวน 91,916,771,160 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,083,228,840 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.18 จำแนกเป็น
งบประมาณรายจ่ายภารกิจประจำพื้นฐาน 69,665,505,088 บาท ร้อยละ 74.91
งบประมาณรายจ่ายภารกิจยุทธศาสตร์ 3,105,476,522 บาท ร้อยละ 3.34
งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ – บาท ร้อยละ –
งบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant) – บาท ร้อยละ –
งบประมาณรายจ่ายเพื่ออุดหนุนหน่วยงานในกำกับ 2,507,407,940 บาท ร้อยละ 2.70
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม – บาท ร้อยละ –
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 17,721,610,450 บาท ร้อยละ 19.05
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถดาวน์โหลดเอกสาร หรือ กดดูตัวอย่าง เพื่อเสิร์ชหาคีย์เวิร์ดงบประมาณของสำนักที่ต้องการตรวจสอบ ได้เช่นกัน