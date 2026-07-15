วงทศกัณฐ์ แจ้งข่าวเศร้า ‘ดิน’ นักร้องนำ บาดเจ็บเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ เสียชีวิตแล้ว
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ใกล้ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กทม. เมื่อช่วงเวลา 23.50 น. วันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยจากหลายหน่วยระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำ CPR กันอย่างอลหม่าน เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 31 ราย และผู้บาดเจ็บอีกกว่า 60 ราย ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น
ทั้งนี้หนึ่งในผู้บาดเจ็บคือ นายฐิติวัฒน์ (สงวนนามสกุล) หรือ น้องดิน อายุ 27 ปี นักร้องนำวงทศกัณฐ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สูญหายจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ถูกไฟคลอกกว่า 80% และต้องพักรักษาตัวในห้อง ICU อย่างใกล้ชิด
ล่าสุด วงทศกัณฐ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า “ตอนนี้น้องดินได้จากไปอย่างสงบแล้วครับ ส่วนร่างจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่ไหนรออัพเดทอีกทีนะครับ เสียใจกับครอบครัวน้องด้วยครับ อาลัยรักจากพี่ๆทศกัณฐ์”
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีการติดต่อไปยัง นางจันสุดา (สงวนนามสกุล) อายุ 49 ปี แม่ของน้องดิน ยืนยันกับทีมข่าวว่า น้องดินเสียชีวิตจริง น้องได้จากไป ช่วงเวลาประมาณ 17.07 น. โดยทางแพทย์ยังไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดสาเหตุของการเสียชีวิตว่าเกิดจากภาวะใด คาดว่าจะต้องรอผลชันสูตรพลิกศพอีกครั้ง
ซึ่งขณะนี้ ร่างของน้องดินยังอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถี อยู่ในระหว่างการเตรียมตัว ในการนำส่งไปยังสถาบันนิติวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อเข้าสู่กระบวนการในการชันสูตร ส่วนเรื่องการจัดงานศพ ทางครอบครัวยังไม่ได้มีการหารือกัน ว่าจะมีการนำร่างน้องดินไปบำเพ็ญกุศลสถานที่ใด
ทั้งนี้ ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้ อยู่ที่ 33 ราย (น้องดินรายที่ 33)