ศาลอนุมัติหมายจับ ‘หญิงชาวจีน’ คดีปรี่กระชากผม สาวไทยขณะอุ้มลูก อยู่ในร้านขายยา

ตำรวจแม่ฮ่องสอนรวบหญิงชาวจีน ก่อเหตุหยุมหัวกระชากผม สาวไทยแม่ลูกอ่อน ขณะอุ้มลูก ล่าสุด โดนศาลออกหมายจับแล้ว
ความคืบหน้ากรณีหญิงชาวจีนรายหนึ่ง ถูกกล่าวหาว่าใช้มือดึงผมหญิงไทย ขณะกำลังอุ้มลูกอยู่บริเวณหน้าร้านขายยา ในตัวเมืองปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีเจ้าของร้านขายยาเป็นพยานในเหตุการณ์ และมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน
ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร้อยตำรวจโทหญิง พัชราวดี ผดุงญาติ รองสารวัตรสอบสวน สภ.ปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ได้ขอหมายศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังศาลอนุมัติออกหมายจับ และนำหมายฯ ร่วมกับ ตำรวจ ตม. ตำรวจท่องเที่ยว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ทำการจับกุมตัว นางสาวซู ฉี หรือ Miss. ZHU QI
จากเอกสารหมายจับ ระบุว่า ผู้ต้องหาคือ นางสาวซู ฉี สัญชาติจีน กระทำความผิดในข้อหา “ใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ และกระทำด้วยประการใดๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ”
ศาลพิจารณาออกหมายจับ เนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้ต้องหาอาจไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และอาจก่อเหตุอันตรายประการอื่น จึงอนุมัติให้ออกหมายจับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ก่อนหน้านี้ เจ้าของร้านขายยา เปิดเผยว่า เหตุเกิดขณะหญิงไทยกำลังอุ้มลูกอยู่หน้าร้าน ก่อนหญิงชาวจีนเดินเข้ามาและถูกกล่าวหาว่าดึงผมผู้เสียหายโดยไม่ทราบสาเหตุ หลังเกิดเหตุเจ้าของร้านและสามีผู้เสียหายพยายามติดตามตัว แต่หญิงคนดังกล่าวหลบหนีไปได้ ก่อนแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบ พร้อมยืนยันว่ามีคลิปจากกล้องวงจรปิดและพร้อมมอบเป็นพยานหลักฐานให้เจ้าหน้าที่
คดีดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ หลังมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หลายรายอ้างว่า หญิงชาวจีนรายนี้อยู่ในเมืองปายมานานแล้ว และเคยมีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนในพื้นที่มาก่อน จนเป็นที่เอือมระอาของคนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่
ขณะนี้ ตำรวจอยู่ระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ โดยผู้ต้องหามีสิทธิร้องขอใช้ทนายความได้ตามกฎหมาย ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป