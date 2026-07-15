แคชเชียร์โรงเบียร์ เล่านาทีหนีตาย โต้ข่าวปิดประตูหนีไฟกักลูกค้าไม่ให้หนี
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ สน.พหลโยธิน นายต้อม (นามสมมุติ) พนักงานแคชเชียร์ของโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ซึ่งทำงานที่ร้านมาได้ประมาณ 1 ปี เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน สน.พหลโยธิน รวมถึงรับทรัพย์สินส่วนตัวคืน ที่ยังคงอยู่ภายในร้าน
นายต้อมเปิดเผยว่า ในคืนเกิดเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในร้าน ได้ยินเสียงรุ่นน้องตะโกนขึ้นมาว่า “ไฟไหม้” ด้วยความตกใจจึงเงยหน้ามองไปยังบริเวณเพดานโซนกลางเวที ก็เริ่มเห็นกลุ่มควัน ก่อนจะรีบวิ่งหนีออกทางประตูครัวทันที และภายในเวลาไม่ถึง 20 วินาที ก็เห็นเปลวไฟพุ่งออกมาจากบริเวณเพดานของร้านอย่างรวดเร็ว เบื้องต้นคาดว่าในช่วงที่เกิดเหตุ เจ้าของร้านน่าจะอยู่บริเวณโซนกลางของร้าน และน่าจะกำลังนั่งดื่มอยู่ แต่ตัวเองรีบวิ่งหนีออกมา
ส่วนประเด็นการเก็บเงินลูกค้า ที่มีการตั้งข้อสังเกตหลังเกิดเหตุ นายต้อมชี้แจงว่า ระบบของร้านจะเรียกเก็บเงินลูกค้าเพียงครั้งเดียว โดยจะเริ่มทยอยเคลียร์บิลตั้งแต่เวลาประมาณเที่ยงคืน ซึ่งถือเป็นขั้นตอนปกติของร้าน ก่อนจะปิดให้บริการในเวลาประมาณ 02.00 น. เพราะในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนั้น อยู่ในช่วงเวลาที่พนักงานกำลังเคลียร์บิลตามปกติ เพราะอยู่ในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน
สำหรับกรณีที่ระบุว่า ทางร้านมีการปิดประตูหนีไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าหลบหนี โดยไม่ชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มนั้น นายต้อมระบุว่า ตัวเองไม่ทราบว่าข่าวดังกล่าวมาจากไหน และจากที่ทำงานอยู่ ก็เห็นว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องจริง เพราะช่วงเวลานั้นทุกคนต่างหนี
ส่วนประตูบริเวณห้องน้ำ ที่มีประตูหนีไฟนั้น นายต้อมอธิบายว่าประตูดังกล่าวจะเปิดเฉพาะช่วงที่พนักงานเข้า-ออก ก่อนเริ่มงานเท่านั้น เมื่อร้านเปิดให้ลูกค้าใช้บริการก็จะปิดไว้ เพราะไม่ใช่ประตูทางเข้าหลักของร้าน โดยรายละเอียดในส่วนนี้ อาจต้องสอบถามแม่บ้านหรือผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง
ขณะที่ประเด็นเรื่องระบบสปริงเกลอร์ดับเพลิง นายต้อมยอมรับว่า ตัวเองไม่ทราบเกี่ยวกับระบบนี้ เพราะเป็นพนักงานแคชเชียร์เท่านั้น พร้อมยืนยันว่า ตลอดระยะเวลาประมาณ 1 ปีที่ทำงานอยู่ที่โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ไม่เคยทราบมาก่อนว่าภายในร้านมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และภายในร้านก็มีการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ตามจุดต่าง ๆ ตามปกติ