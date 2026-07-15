ศาลฎีกาไม่ให้ประกัน เอกชัย หงส์กังวาน คดี ม.110 ระบุอาการป่วย มีสิทธิรักษาตามระเบียบราชทัณฑ์

ศาลฎีกายกคำร้อง ไม่ให้ประกัน เอกชัย หงส์กังวาน คดี ม.110 ระบุอาการเจ็บป่วย มีสิทธิรักษาตามระเบียบราชทัณฑ์อยู่แล้ว
จากกรณีศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้รับรายงานจากเพื่อนของผู้ต้องขังว่า นายเอกชัย หงส์กังวาน นักกิจกรรมทางการเมืองและผู้ต้องขังระหว่างฎีกาคดีมาตรา 110 มีสภาวะร่างกายและอาการป่วยทรุดโทรมลง และอาการโรคต่อมลูกหมากโต โดยศูนย์ทนายความฯเคยยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อติดตามความคืบหน้าการรักษาพยาบาลและขอให้ส่งตัวนายเอกชัยเข้ารับการตรวจรักษาเฉพาะทางเป็นการเร่งด่วน กระทั่งกรมราชทัณฑ์ออกเอกสารข่าว ส่งตัวนายเอกชัยไปรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ โดยได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
ต่อมา นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท ได้แสดงความกังวลต่อปัญหาสุขภาพของนายเอกชัย จึงทำบันทึกทางการแพทย์ให้ญาตินายเอกชัยนำส่งศาลและกรมราชทัณฑ์ พิจารณาให้ผู้ต้องขังได้รับการตรวจรักษาและการวินิจฉัยหาสาเหตุอย่างจริงจังสำหรับอาการปวดท้องเรื้อรังและน้ำหนักลดเรื้อรัง เพื่อคัดกรองภาวะโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรก หรือโรคอื่นใดที่เป็นสาเหตุได้ จากโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญหลายแผนก ซึ่งทางโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่มีศักยภาพในการให้การรักษาอย่างเพียงพอ ทำให้ทนายความยื่นประกันตัว เอกชัย หงส์กังวาน ต่อศาลฎีกา ในวันที่ 13 กรกฎาคมนั้น
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า ศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้องประกันตัว เอกชัย หงส์กังวาน นักกิจกรรมทางการเมืองและผู้ต้องขังวัย 51 ปี ในคดีที่ถูกกล่าวหาในข้อหาประทุษร้ายต่อเสรีภาพของพระราชินี ตามมาตรา 110 หลังจากทนายความยื่นประกันตัวเมื่อวันที่ 13 ก.ค.2569 ที่ผ่านมา
การยื่นประกันตัวครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 4 ตั้งแต่ถูกคุมขัง ปัจจุบันเอกชัยระบุว่ามีอาการปวดท้องและน้ำหนักลดเรื้อรัง และในคำร้องขอประกันตัวได้อ้างความเห็นทางการแพทย์ของ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยอย่างละเอียดจากแพทย์เฉพาะทาง เพื่อคัดกรองภาวะโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรก หรือโรคอื่นๆ จึงขอให้ส่งตัวเอกชัยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐที่มีศักยภาพ หรือควรให้เอกชัยได้รับการประกันตัว เพื่อรับการรักษาโดยละเอียดด้วยตนเองต่อไป
ศาลฎีการะบุคำสั่งยกคำร้องว่า “พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีประกอบเหตุผลตามคำร้องของผู้ขอประกันแล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ส่วนเหตุผลตามคำร้องที่อ้างอาการเจ็บป่วย จำเลยมีสิทธิได้รับการรักษาตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์อยู่แล้ว”
ศูนย์ทนายความฯชี้ว่า ปัจจุบันเอกชัยถูกขังมากกว่า 10 เดือนแล้ว แม้ก่อนหน้านี้ศาลชั้นต้นจะมีคำพิพากษายกฟ้องคดี จากนั้นศาลอุทธรณ์จะพิพากษากลับ และลงโทษจำคุก 21 ปี 4 เดือน จึงเป็นเหตุให้เอกชัยถูกขังระหว่างชั้นฎีกาตั้งแต่นั้นเรื่อยมา