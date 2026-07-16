ชัชชาติเยี่ยม ‘บ้านอิ่มใจ’ ครั้งแรกสมัย 2 ชี้สถานการณ์ดีขึ้น เจอ ‘พี่ธง’ คนไร้บ้าน แต่งเพลงบอกรัก

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม เวลาประมาณ 06.30น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ไปยัง บ้านอิ่มใจ (ประปาแม้นศรี) ที่พักพิงสำหรับคนไร้บ้าน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งถือเป็นการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์แห่งนี้เป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสมัยที่ 2 ก่อนวิ่งต่อไปยัง ก่อนวิ่งต่อไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
นายชัชชาติ กล่าวว่า บ้านอิ่มใจเป็นบ้านที่ไว้สําหรับดูแลคนไร้บ้าน ในกรุงเทพ ซึ่งจะมีเตียงนอนอยู่ประมาณ 200 เตียง ให้คนที่มีปัญหาเข้ามาพักและมีการอบรมความรู้ หางานให้ พร้อมมีพื้นที่ที่ให้คนไร้บ้านมานอนพัก เพื่อที่จะไม่อยู่บนถนนและไม่เป็นอันตราย
“วันนี้มาเยี่ยมครั้งแรกหลังจากที่เป็นผู้ว่าจริงๆก็มาบ่อยในพื้นที่แถวนี้ บ้านอิ่มใจอยู่ที่ประปาแม้นศรีเดิม อยู่ใกล้ ๆ กับศาลาว่าการใกล้ๆ ภูเขาทอง วันนี้เรามาเยี่ยม มีผู้คนอยู่ค่อนข้างเยอะ เราเริ่มให้เขตชวนคนไร้บ้านมาอยู่ที่นี่ให้ทำระเบียบ บางคนอาจจะไม่อยากนอนข้างบน หรืออาจจะมีปัญหาบางอย่าง เช่น ขึ้นไม่ไหว ก็อาจจะนอนข้างล่าง มีที่ให้พักผ่อนและมีอาหารให้ และมีรปภ. ดูแล” นายชัชชาติ กล่าว
ด้านเจ้าหน้าที่ระบุว่า ตอนนี้มีคนไร้บ้านประมาณ 83 คน มีผู้หญิงประมาณ 30 กว่าคน และผู้ชายประมาณ 56 คน และข้างนอกมีประมาณเฉลี่ยวันละเกือบ 20 คน ในส่วนของปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาผู้สูงอายุเยอะ มีการทำบะตรประชาชนและมีหมอตรวจ 24 ชั่วโมง
จากนั้น นายชัชชาติได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขถึงปัญหาสุขภาพของผู้เข้าพัก โดยเจ้า หน้าที่แจ้งว่า ส่วนใหญ่พบอาการไอและนํ้ามูก
จากนั้น นายชัชชาติได้พูดคุยกับหญิงสูงอายุที่เข้าพักในบ้านอิ่มใจ โดยสอบถามความเป็นอยู่และระยะเวลาที่พักอาศัย ซึ่งหญิงรายดังกล่าวกล่าวว่า ที่นี่สุดยอด รักและผูกพันแล้ว ส่วนบ้านจริง ๆ ประกาศขายอยู่ ขอมาพักพิงที่นี่และมาเรียนวิชาความรู้ จะเก็บเกี่ยวความรู้
ต่อมา นายชัชชาติ ได้พูดคุยกับแม่ลูกคู่หนึ่ง ซึ่งลูกชายป่วยเป็นโรคสมองตีบ โดยสอบถามถึงสิทธิการรับสวัสดิการ พบว่าแม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว แต่ลูกชายยังไม่ได้รับเบี้ยคนพิการ จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและหาแนวทางช่วยเหลือ เพื่อให้ได้รับสิทธิ
นายชัชชาติ กล่าวต่อว่า ตอนนี้พยายามให้เขตช่วยกัน แต่ก็ไม่สามารถบีบบังคับให้เขามาอยู่ที่นี่ได้ทุกคน
“ที่มาต้องมาด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่อยู่ดี ๆ เราเอารถกระบะ ไปจับเข้ามาและมาอยู่ ก็ต้องมาด้วยความสมัครใจ พยายามให้เขตให้ความรู้และให้มาอยู่ที่นี่ออกจากถนนดีกว่า ปลอดภัยกว่า มีอาหารทาน ซึ่งสถานการณ์ก็ดีขึ้น” นายชัชชาติ กล่าว
นายชัชชาติ กล่าวต่อว่า ใครอยากจะมาบริจาคอะไร สามารถมาบริจาคได้ อาหารการกิน เครื่องใช้อุปโภคให้คนที่เขาลําบากชั่วคราวจะได้มีแรงก้าวต่อไป
“วิ่งมาจากสุขุมวิทก็มีคนไร้บ้าน ประมาณสิบคนที่อยู่บนถนน เดี๋ยวจะต้องค่อย ๆ พยายามให้เขามาอยู่ในแต่ละเขตแต่ต้องมีพื้นที่ก่อน ช่วยกัน ผมว่าเมืองมันต้องไปด้วยกัน เราทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ได้” นายชัชชาติ กล่าว
ต่อมา นายชัชชาติ กล่าวย้ำ กับเจ้าหน้าที่ว่าพยายามหาทางกันไปบางคนก็ดูหน่วยก้านดี
“เรื่องคนไร้บ้านไม่ได้ง่าย แต่ต้องพยายามและช่วยกัน ใครมีพิกัดตรงไหนก็แจ้งเข้ามาได้ ตอนนี้พยายามให้เขตเขานํามาส่ง ซึ่งเขตนํามาส่งเยอะขึ้น แต่อย่างที่บอกว่าเราไปบังคับเขาไม่ได้ มาด้วยความสมัครใจ” นายชัชชาติ กล่าว
นอกจากนั้น นายชัชชาติได้เดินเข้าไปพูดคุยกับเจ้าภาพที่เอาขนมมาแจกจ่ายให้กับคนไร้บ้าน พร้อมกับกล่าวว่า ตรงนี้เป็นสัดเป็นส่วน ถ้าไปแจกตามถนนจะยื่นลําบาก ต้องมานอนรอริมถนน แต่ตอนนี้เรามีเต็นท์ให้รอ มีที่จอดรถกว้างขวางมาทําบุญได้ ถึงมือคนลําบากโดยตรง เห็นชัดว่าคนที่เขาลําบากเขามารอ
ต่อมานายชัชชาติเดินทางถึง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า พูดคุยกับ “พี่ธง” ชายไร้บ้านที่ติดตามให้กำลังใจผู้ว่าฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยสอบถามว่าเมื่อคืนไปนอนที่ไหน ซึ่งพี่ธงตอบว่า “นอนหน้าวัด”
นายชัชชาติถามต่อว่า ทําไมถึงไม่ไปนอนที่บ้านอิ่มใจ และเป็นคนไร้บ้านจริงหรือไม่ ด้านพี่ธงจึงตอบกลับว่า นอนหน้าวัด ไม่ได้เกะกะเลอะเทอะ นอนอยู่คนเดียว พร้อมกล่าวว่า ตนมีบ้านอยู่สุรินทร์ แต่ไม่อยู่บ้านเพราะว่ามันเหงา พ่อแม่ก็เสียหมดแล้ว เวลาอาบน้ำจะอาบที่สวนลุม ไม่เข้าไปบ้านอิ่มใจเพราะรู้สึกอึดอัด
นอกจากนั้นพี่ธงยังร้องเพลงที่แต่งมาให้นายชัชชาติ หลังจากชนะการเลือกตั้ง มีชื่อเพลงว่า ผู้ว่าฯขอบคุณแฟนๆ โดยมีเนื้อเพลงว่า
“ขอบคุณแฟนๆ เอฟซีทุกคน ทั้งหญิงและชาย ช่วยเป็นแรงใจ ไปเดินหาเสียง เยี่ยมเยียนถึงบ้าน ต้อนรับอบอุ่น น่ารักทุกคน ให้กำลังใจ ดร.ชัชชาติ สู้ๆ 28 มิถุนายน 2569 08.00น. เข้าคูหาเลือกตั้ง กาคนที่ใช่ เข้ามาทำงาน เมืองสร้างโอกาส ทีมชัชชาติ สร้างความหวัง ถูกต้องแล้วครับ ทำได้จริงๆ ผลเลือกออกมา ดร.ชัชชาติ เบอร์ 9 คะแนนขึ้นนำ แฟนคลับไม่หาย แฟนใหม่ขึ้นมา ผู้ว่าสอบผ่านถูกใจแฟนๆ ให้เป็นผู้ว่า สานต่อสมัยที่2 ทีวีทุกช่องเฝ้ารอทำข่าว ซอย5จุฬา ห้างสเตเดียมวัน ใครก็รู้จัก มาร่วมยินดี ผู้ชนะสมใจ กระโดดยกมือคว้า ผู้ว่ารูปหล่อ ชัชชาติสิทธิพันธุ์ กำลังให้กำลังใจ ทีมผู้ว่าทุกคน กทม.นั่งเขียนเพลงในลานคนเมือง สำเร็จ09.15น. 15ก.ค 69 ฟ้ามีตา ทุกคนมองเห็น เช่น สวนลุมพินี มีความสุข”
พร้อมกล่าวชมนายชัชชาติ “เรื่องจริงนะท่านผู้ว่า ผมรักผู้ว่ามากนะ ขอให้ผู้ว่าเจริญรุ่งเรือง หล่อมากนะท่านผู้ว่า”
นายชัชชาติ กล่าวว่า ใครจะเอาพี่ธงไปร้องเพลงมาได้ แถวลานคนเมือง น่ารักดี
“เขาไม่ได้มั่ว เขาตามเราจริง เขารู้นโยบายรู้ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ขอบคุณพี่ธงมาก” นายชัชชาติ กล่าว