พ่อค้าขับรถกลับบ้านคนเดียว แต่มีเท้าปริศนาสะกิด หันไปช็อก ศพหญิงชรา อยู่เบาะหลัง

พ่อค้าขับรถกลับบ้านคนเดียว แต่มีเท้าปริศนาสะกิด หันไปช็อก ศพหญิงชราปริศนา อยู่เบาะหลัง
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ตำรวจ สภ.สำโรงใต้ รับแจ้งเหตุมีคนหมดสติภายในรถเก๋ง จอดอยู่หน้าศาลเจ้าพ่อทัพสำโรง ริมถนนรถรางสายเก่า ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึ๊ง และพนักงานสอบสวนไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถเก๋ง สีดำ ทะเบียนลงท้ายด้วย 8469 จอดในลักษณะหันหัวรถเข้าที่ประตูรั้วของศาลเจ้า จากการตรวจสอบภายในรถ พบบริเวณที่เบาะหลังฝั่งคนขับ พบร่างหญิงสูงอายุ อายุราว 60-70 ปี เสียชีวิตในท่านั่งพิงเบาะไม่ทราบสาเหตุ จากการตรวจสอบสภาพศพไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้าย
สอบถาม นายชนะ อายุ 61 ปี เจ้าของรถ เล่าว่า ตนมีอาชีพเป็นพ่อค้าเขียงหมูในตลาดสำโรง ก่อนพบศพในช่วงบ่ายหลังปิดเขียงหมู ได้ขับรถกลับห้องพัก จากนั้นจอดรถและขึ้นไปพักผ่อน
วันต่อมาต้องเปิดเขียงขายหมูตามปกติ จึงออกจากห้องพักลงมาเปิดประตูรถแล้วขับออกมาทันที กระทั่งมาถึงที่จอดรถบริเวณดังกล่าว ขณะกำลังจะเดินกลับไปที่เขียงหมู รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาสะกิดหลัง จึงหันไปมอง พบเป็นเท้าคนพาดผ่านเบาะคนขับมาถูกหลังของตน เมื่อหันมองจนแน่ใจว่าเท้านั้นเป็นเท้าคน จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ พบหญิงคนดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว
“ยืนยันไม่เคยเห็นหน้าหรือรู้จักกับคนตายมาก่อน ส่วนรถของตนปกติแล้วจะไม่ได้ล็อกประตูรถไว้ เนื่องจากกลอนล็อกชำรุด จึงไม่เคยล็อกประตูรถ คาดว่าผู้ตายจะเข้ามาในรถขณะที่จอดอยู่ที่คอนโด โดยที่ไม่ทราบว่ามีคนมานั่งในรถ มารู้ตัวอีกทีตอนมาจอดและมีเท้ามาสะกิดหลัง”