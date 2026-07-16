กทม.ดัน 3 โครงการเข้า NAP รับมือโลกรวน เร่งแก้ PM2.5-ลดก๊าซเรือนกระจก-เพิ่มพื้นที่สีเขียว

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม เวลาประมาณ 15.00 น. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เขตพระนคร น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการแห่งชาติ (National Action Plan: NAP) พร้อมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นำโดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงาน ก.พ.ร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติ (National Action Plan : NAP) ด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (Climate and Environment) เพื่อยกระดับภาครัฐระบบเปิดด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
สำหรับกรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบนโยบายด้าน Climate & Environment สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้จัดเตรียมข้อมูลโครงการเพื่อบรรจุลงในแผนปฏิบัติการแห่งชาติ (NAP) จำนวน 3 โครงการหลัก ซึ่งถือเป็นวาระเร่งด่วนและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนกรุงโดยตรง
โครงการที่ 1 การขับเคลื่อนแผนแม่บทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ. 2564 – 2573) โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างความพร้อมให้กรุงเทพฯ สามารถรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม
โครงการที่ 2 การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมาย เพื่อยกระดับมาตรการเชิงรุกในการควบคุม ตรวจวัด และบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชน โดยมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกจุดเสี่ยงทั่วกรุง
โครงการที่ 3 การฝึกอบรมการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง โดยมีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาทักษะและให้ความรู้แก่บุคลากรและภาคประชาชน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพและอุดมสมบูรณ์ในเขตเมือง ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือถึงเรื่องของการส่งโครงการอื่นๆ เพื่อบรรจุเข้าแผน NAP ได้มากกว่าด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการทำงานของกรุงเทพมหานครนั้น สามารถตอบนโยบายทั้ง 9 ด้าน โดยนโยบายที่สมาชิกภาคีเครือข่ายภาครัฐระบบเปิด (Open Government Partnership : OGP) ให้ความสำคัญ จำนวน 9 ด้าน ได้แก่ การต่อต้านทุจริต การเปิดพื้นที่พลเมือง การมีส่วนร่วมของทุกกลุ่ม สิทธิการเข้าถึงข้อมูล การมีส่วนร่วมของประชาชน ความยุติธรรม ธรรมาภิบาลดิจิทัล การเปิดเผยข้อมูลทางการคลัง
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายภาครัฐระบบเปิด (Open Government Partnership : OGP) ภายใต้กรอบความร่วมมือระดับสากลเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่กำลังก้าวสู่มิติใหม่แห่งการบริหารงานเมืองที่โปร่งใสและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ผ่านการเดินหน้า ซึ่งเน้นย้ำใน 3 หลักการสำคัญ คือ “ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของพลเมือง และความรับผิดชอบของภาครัฐ”
ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีพันธกิจสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติ (NAP) เพื่อขับเคลื่อนค่านิยมหลักของภาครัฐระบบเปิด ได้แก่ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของประชาชน และความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ส่งผลให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมตามมาตรฐานสากล
รวมทั้งการหารือในประเด็นที่สำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ได้แก่ 1) ด้านการปรับตัว (Climate Adaptation) 2) ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Climate Mitigation) 3) พื้นที่เชิงยุทธศาสตร์นำร่อง (Strategic Areas) ซึ่งมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สระบุรี (Saraburi Low Carbon and Resilience City) น่าน (NAN Mindfulness and Resilience City) อ่าวพังงา และคุ้งบางกะเจ้า