กทม. แจงปมพบรอยร้าวใต้สะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์ หลังเพิ่งเปิดใช้งานปี’68 ยันปลอดภัย-ไม่มีผลต่อโครงสร้าง
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร รายงานว่า จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์มีความกังวลเรื่องการพบรอยร้าวบริเวณใต้สะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์ สำนักการโยธาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว พบว่ามิใช่รอยแตกร้าวที่โครงสร้างของตอม่อสะพานฯ แต่อย่างใด แต่เป็นรอยทางเดินของปลวกบริเวณเสาตอม่อต้นหนึ่ง ซึ่งไม่มีผลต่อโครงสร้างความมั่นคงของเสาตอม่อแต่อย่างใด
ถนนเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิต – ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานครได้เปิดให้ใช้งานเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2568 ทำให้การเดินทางจากฝั่งตะวันออกไปตะวันตกสะดวกขึ้น ลดปัญหารถติดในย่านดอนเมือง และลดเวลาเดินทางสู่สนามบินดอนเมืองได้แบบไม่ต้องวนหรือรอสัญญาณไฟจราจร
ประชาชนสามารถร่วมกันเป็นหูเป็นตา แจ้งปัญหาเมืองผ่านทางสายด่วนกทม. โทร.1555 หรือช่องทาง Traffy fondue 🙏
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