เฮงสุด! นายก อบจ.นครนายก ถูกรางวัลที่ 1 รับเต็มๆ 12 ล้าน ชาวบ้านแห่ยินดี
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 โดยมีผลรางวัลสำคัญดังต่อไปนี้
- รางวัลที่ 1: 639214
- รางวัลเลขท้าย 2 ตัว: 71
- รางวัลเลขหน้า 3 ตัว: 683 และ 709
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว: 746 และ 427
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก “ที่นี่ นครนายก” ได้เผยแพร่ข้อมูลว่า นางสาวนิดา ขนายงาม หรือ “นายกปาล์ม” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก เป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่ 1 ในงวดนี้จำนวน 2 ใบ ได้รับเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 12,000,000 บาท หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ได้มีประชาชนและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมส่งข้อความแสดงความยินดีกับนายก อบจ.เป็นจำนวนมาก
ต่อมาเวลา 18.21 น. ของวันนี้ นายกปาล์มเดินทางไปยัง สภ.เมืองนครนายก เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบถาม นางสาวสุรีรัตน์ (สงวนนามสกุล) น้องสาวของนายกปาล์ม กล่าวถึงที่มาของเลขรางวัลดังกล่าวว่า น้องสาวอีกคนหนึ่งมีกำหนดคลอดบุตรในวันที่ 14 ตุลาคมที่จะถึงนี้ และได้ห้องพักหมายเลข 14 ตนจึงได้เริ่มหาซื้อเลขท้ายดังกล่าวมาตั้งแต่งวดที่แล้ว แต่ก็ไม่คิดว่าจะได้รางวัลใหญ่ แต่โชคกลับเข้าที่นายกปาล์ม
ด้าน นายกปาล์ม กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากทราบเรื่องวันกำหนดคลอดของหลาน ไม่ว่าเดินทางไปปฏิบัติงานที่ใด หรือพบเจอแผงจำหน่ายลอตเตอรี่ ก็จะเลือกซื้อเลขท้าย 14 ไว้ตลอด