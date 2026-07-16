หน้าแรก ในประเทศ ด่วน! ไฟไหม้อ...

ด่วน! ไฟไหม้อาคาร ในซอยจุฬาลงกรณ์ 9 เขตปทุมวัน จนท.รุดควบคุมเพลิง

16.07.26 | 19:44 น.
ซอยจุฬาลงกรณ์ 9

ด่วน! ไฟไหม้อาคาร ในซอยจุฬาลงกรณ์ 9 เขตปทุมวัน จนท.รุดควบคุมเพลิง

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม Fire & Rescue Thailand รายงานว่า  เมื่อเวลา 19.34 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 รับแจ้งจากสายด่วน 199 และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทองเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยจุฬาลงกรณ์ 9 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง กำลังไปที่เกิดเหตุ

เวลา 19.38 น. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง ถึงที่เกิดเหตุ มีเพียงกลุ่มควัน เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการ


เวลา 19.42 น. ตรวจสอบแล้วเป็นไฟฟ้าลัดวงจรที่ปล่องระบายควันนอกตัวอาคาร ไม่ส่งผลกระทบต่อตัวอาคาร ที่เกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

Advertisement