ด่วน! ไฟไหม้อาคาร ในซอยจุฬาลงกรณ์ 9 เขตปทุมวัน จนท.รุดควบคุมเพลิง
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม Fire & Rescue Thailand รายงานว่า เมื่อเวลา 19.34 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 รับแจ้งจากสายด่วน 199 และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทองเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยจุฬาลงกรณ์ 9 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง กำลังไปที่เกิดเหตุ
เวลา 19.38 น. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง ถึงที่เกิดเหตุ มีเพียงกลุ่มควัน เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
เวลา 19.42 น. ตรวจสอบแล้วเป็นไฟฟ้าลัดวงจรที่ปล่องระบายควันนอกตัวอาคาร ไม่ส่งผลกระทบต่อตัวอาคาร ที่เกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
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