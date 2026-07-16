‘มัลลิกา’ ผู้บริหารโบรกเกอร์ตุ๋นเทรดฟอเร็กซ์ นอนคุก ศาลอาญาไม่ให้ประกัน เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

‘มัลลิกา’ ผู้บริหารโบรกเกอร์ตุ๋นเทรด ฟอเร็กซ์ นอนคุก ศาลอาญาไม่ให้ประกัน ชี้อัตราโทษสูง เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ภายหลังพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ นำตัว น.ส.มัลลิกา มากสลุด ผู้บริหาร ผู้บริหารและกรรมการบริษัท คิวอาร์เอส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (บริษัทผู้ดำเนินการ QRS Global ในไทย) ผู้ต้องหาในคดีหลอกลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศ ฟอเร็กซ์ มาฝากขังยังศาลอาญา
โดยเจ้าตัวยังยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ศาลอาญาอนุญาตให้ฝากขัง มีรายงานว่า น.ส.มัลลิกา ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญา
ต่อมาศาลอาญายกคำร้องขอปล่อยชั่วคราวน.ส.มัลลิกา เนื่องจากข้อกล่าวหามีอัตราโทษสูง มูลค่าความเสียหายมีจำนวนมาก ลักษณะเป็นการร่วมกันกระทำความผิดเป็นขบวนการ โดยแบ่งหน้าที่กันทำ กรณีเป็นเรื่องร้ายแรงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง เมื่อพิจารณาประกอบข้อคัดค้านของพนักงานสอบสวนและผู้เสียหายแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาอาจหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ในชั้นนี้เห็นสมควรรอฟังผลการสอบสวนก่อน ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวน ให้ยกคำร้อง แจ้งคำสั่งให้ผู้ต้องหาทราบโดยเร็ว
ต่อมาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวน.ส.มัลลิกาไปคุมขังไว้ที่ทัณฑสถานหญิงกลางต่อไป