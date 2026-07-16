ทส. เร่งพิสูจน์สิทธิพื้นที่ทับลาน ตามนโยบาย รมว.สุชาติ แยกนายทุนออกจากชาวบ้าน ยึดหลัก “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ของชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2569 โดยมีนายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าคณะทำงาน และนายภาณุเดช เกิดมะลิ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
ที่ประชุมได้เร่งขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยยืนยันการดำเนินงานตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติปี 2543 และกำหนดให้การพิสูจน์สิทธิของราษฎรในพื้นที่กลุ่มที่ 2 และบางส่วนของกลุ่มที่ 4 แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีทั้งประชาชนผู้ใช้ประโยชน์โดยสุจริตและกลุ่มนายทุนที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี จึงต้องเร่งแยกผู้ใช้ประโยชน์โดยสุจริตออกจากผู้บุกรุก เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน รัฐบาลได้กำหนดแนวทางดำเนินการออกเป็น 5 กลุ่ม ตามลักษณะการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่
กลุ่มที่ 1 พื้นที่ ส.ป.ก. จำนวน 53,416 ไร่ เห็นควรเพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อดำเนินการตามหลักการ One Map
กลุ่มที่ 2 พื้นที่โครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคี จำนวน 8,328 ไร่ เร่งตรวจสอบสิทธิและดำเนินการด้านคดีความให้แล้วเสร็จก่อนพิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 3 พื้นที่ พมพ./คจก. จำนวน 87,500 ไร่ เห็นควรเพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ โดยจะจัดทำประชามติสอบถามความต้องการรูปแบบสิทธิของราษฎร
กลุ่มที่ 4 พื้นที่อื่นนอกเขต ส.ป.ก. และโครงการด้านความมั่นคง จำนวน 109,420 ไร่ จะดำเนินการตรวจสอบสิทธิรายแปลงอย่างเข้มงวด เพื่อคัดกรองกลุ่มทุนออกก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย
กลุ่มที่ 5 พื้นที่ราชพัสดุ จำนวน 6,621 ไร่ เห็นควรเพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามการใช้ประโยชน์ในราชการทหารตามสถานะเดิม
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายจากคณะทำงานพิสูจน์สิทธิฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 3 ราย อยู่ระหว่างการบังคับคดี 4 ราย และอยู่ระหว่างดำเนินการขอออกหมายบังคับคดีเพิ่มเติมอีก 8 ราย
นอกจากนี้ ยังได้ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ใช้ประโยชน์กลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคี และกลุ่มที่ 4 ซึ่งเป็นพื้นที่ราษฎรที่อยู่นอกเขต ส.ป.ก. และนอกโครงการเพื่อความมั่นคง รวมพื้นที่ 28,299.54 ไร่ จำนวน 3,700 แปลง แบ่งเป็นกลุ่มที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 8,328 ไร่ จำนวน 1,059 แปลง และกลุ่มที่ 4 เนื้อที่ประมาณ 19,901.54 ไร่ จำนวน 2,641 แปลง โดยจะเร่งตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ พร้อมดำเนินการตามกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนด
ดร.รวีวรรณ กล่าวว่า การดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยเฉพาะพื้นที่โครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคี อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และยึดหลัก “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ด้วยการแยกผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินโดยสุจริต ทั้งผู้ที่อยู่อาศัยก่อนและหลังการประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ออกจากผู้บุกรุกและกลุ่มนายทุนที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงหลักฐานประกอบการพิสูจน์สิทธิอย่างเป็นธรรม ภายใต้หลักนิติธรรมและข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี
ปลัดกระทรวงฯ ยังเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดกับกลุ่มนายทุนที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ รวมถึงผู้ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ต และกิจการอื่นที่ผิดกฎหมาย เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและนำพื้นที่กลับมาใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวม ควบคู่กับการช่วยเหลือประชาชนผู้ไม่มีที่ดินทำกินให้สามารถเข้าถึงที่ดินได้ตามระเบียบและกฎหมาย
ทั้งนี้ นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าคณะทำงาน พร้อมคณะทำงาน มีกำหนดลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 26–27 กรกฎาคม 2569 เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและหารือกับประชาชนที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี 23 ราย โดยข้อมูลที่ได้รับจะนำไปประกอบการตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินงานที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายภายใต้กรอบของกฎหมายต่อไป.