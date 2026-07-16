จับหนุ่มบัญชีม้า เปิดบัญชีให้แฟนชาวเวียดนาม จ้างหิ้วไอซ์ซุกกระปุกมะขามเปียก
จากกรณีผู้แจ้งความผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อบัญชี “Chayamin Pai” ได้ติดต่อว่าจ้างให้ส่งสินค้าจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่น ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2569 บุคคลผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวได้ว่าจ้างไรเดอร์ให้นำสินค้า ดังกล่าว บรรจุกล่องกระดาษมาส่งไว้ที่อาคารเดอะทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นกระปุกมะขามเปียกเหลวจำนวน 6 กระปุก ซุกยาไอซ์ 6 ก้อน น้ำหนักประมาณ 2.059 กิโลกรัม
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 16 กรกฎาคม พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผบช.น.ดูแลงานยาเสพติด สั่งการ ศอ.ปส.บช.น. และเจ้าหน้าที่ตำรวจกก.สส. 1 บก.สส.บช.น. สืบบก.น.7 และ สืบ สน.บางยี่ขัน ได้ ร่วมกันจับกุมตัว นายสมพงษ์ อายุ 50 ปี ข้อหา “ มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ“ ได้ที่บ้านหลังหนึ่ง ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.นครนายก
จากการสอบสวนนายสมพงษ์ให้การว่า ตนมีแฟนสาวชาวเวียดนาม ชื่อมะลิ คบหาดูใจกันประมาณหนึ่งปีเศษ และได้เคยให้บัญชีธนาคาร 2 แห่ง ให้แฟนสาวใช้ เพื่อความสะดวกเนื่องจากแฟนสาวเป็นคนต่างชาติ ขณะนี้แฟนสาวอยู่ที่ประเทศเวียดนามแจ้งว่าจะกลับเดือนหน้า อยู่ระหว่างการขยายผล จากการตรวจสอบคาดว่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องชาวเวียดนามดังกล่าวจ้างหิ้วยาเสพติด ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.บางยี่ขัน ดำเนินคดีตามกฎหมาย