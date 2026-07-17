จับหญิงชาวจีน หนีหมายจับสินบน-ทุจริตรัฐ กบดานไทย เร่งผลักดันกลับ รับโทษที่จีน

รวบผู้ต้องหาหญิงชาวจีน ตามหมายจับคดีรับสินบนและทุจริต เร่งผลักดันส่งกลับดำเนินคดี
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ต.อ.ปริญญา กลิ่นเกษร รอง ผบก.ตม.3 ในฐานะโฆษก ตม.3 เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ รอง ผบก.ตม.3 สั่งการให้ พ.ต.อ.สุริยะ พ่วงสมบัติ ผกก.สส.บก.ตม.3 พ.ต.ท.ปิติพัฒน์ ศรีธนาอภินันท์ รอง ผกก.สส.บก.ตม.3 และ พ.ต.ท.จตุรโชค เพชรคง สว.กก.สส บก.ตม.3 นำกำลังจับกุม Mrs.Wang อายุ 42 ปี สัญชาติจีน ผู้ต้องหาตามหมายจับของสำนักงานอัยการประชาชนเขตหลงถิง เมืองไคเฟิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในความผิดฐานรับสินบนและทุจริต
พ.ต.ท.ปิติพัฒน์กล่าวว่า การสืบสวนของทางการจีนพบว่าเดือนกันยายน 2563 ผู้ต้องหารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการบริหาร (Executive Vice General Manager) ของบริษัท China State Construction Investment Capital ก่อนยื่นหนังสือลาออกในเดือนตุลาคม 2565 ทั้งที่คำขอลาออกยังไม่ได้รับการอนุมัติ
ตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหาอาศัยอำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง และร่วมกับคู่สมรสรับสินบนจากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน 300,000 หยวน จึงถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานรับสินบน
พ.ต.ท.ปิติพัฒน์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ พบว่าผู้ต้องหาใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เบียดบังทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นเงิน 750,000 หยวน เพื่อนำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ส่วนตน จึงถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน ยักยอกหรือทุจริตทรัพย์ของรัฐ
ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2569 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล (Commission for Discipline Inspection and Supervision) เขตหลงถิง เมืองไคเฟิง ได้รับคดีไว้ดำเนินการสอบสวน และในเดือนกรกฎาคม 2569 สำนักงานอัยการประชาชนเขตหลงถิง เมืองไคเฟิง ได้อนุมัติหมายจับ Mrs.Wang ในความผิดฐานรับสินบนและทุจริต
โฆษก ตม.3 กล่าวว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากการทำงานเชิงรุกของ กก.สส.บก.ตม.3 ที่ใช้การสืบสวนเชิงลึกและการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ จนนำไปสู่การจับกุม อาชญากรข้ามชาติที่หลบหนีเข้ามากบดานในประเทศไทยได้สำเร็จ
ต่อมา พล.ต.ต.ทรงโปรด มีคำสั่ง เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเข้าข่ายคนต่างด้าวที่มีลักษณะต้องห้าม น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือความมั่นคงต่อราชอาณาจักร หรือบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลต่างประเทศได้ออกหมายจับ ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พร้อมนำตัวส่ง กก.3 บก.สส.สตม. เพื่อควบคุมตัวไว้ดำเนินการตามขั้นตอน และเตรียมผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางตามกระบวนการกฎหมายต่อไป