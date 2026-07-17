ด่วน! แผ่นคอนกรีตร่วงทับคน สุขุมวิท 66/1 ดับ 1 สาหัส 1 เร่งนำส่งรพ.
เมื่อเวลา 09.50 น. ศูนย์วิทยุพระราม รับแจ้งจากสายด่วน 199 เกิดอุบัติเหตุแผ่นคอนกรีตล้มทับประชาชน ในซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง กำลังไปที่เกิดเหตุ
เบื้องต้นในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 รายสาหัส ชาย 1 รายนำส่งรพ.รวมใจรักษ์และผู้ติดค้าง1ราย (เสียชีวิตแล้้ว) เป็นเพศชาย เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการช่วยนำร่างออกมาจากจุดเกิดเหตุ
ทั้งนี้ สำนักงานเขตบางนา แจ้งว่าผู้บาดเจ็บ ทั้ง 2 รายเป็นแรงงานชาวเมียนมา โดยผู้บาดเจ็บ 1 ราย นาย ออง โม ทู อายุ 28 ปี สัญชาติ เมียนมา ส่งโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ เขตพระโขนง ส่วนผู้เสียชีวิต 1 ราย นาย ซิน มิน แท็ด อาว อายุ 32 ปี สัญชาติ เมียนมา อยู่ในระหว่างนำร่างออกจากใต้ซากคอนกรีต
อาคารดังกล่าวได้รับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามใบอนุญาต เลขที่ ขบง 58/2569 ออกให้ ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2569