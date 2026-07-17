ยังไม่จบ!! สาวอ้างกรรมสิทธิ์งาน ‘พระพุทธบาท’ พึ่งศาล พิสูจน์หาเจ้าของตัวจริง

จ่อฟ้อง ศิลปินแห่งชาติ-วธ. ต่อศาลแพ่ง 21 ก.ค. พิสูจน์กรรมสิทธิ์งานศิลปะ ‘พระพุทธบาท’ เรียกร้องส่งคืนเจ้าของที่แท้จริง
จากกรณี น.ส.ชุติมา นวลพลับ เจ้าของกรรมสิทธิ์ผลงานศิลปะ “พระพุทธบาท” ที่ซื้อมาจากศิลปินแห่งชาติรายหนึ่งในราคา 7 แสนบาท ในปี 2553 โดย น.ส.ชุติมามีคดีความกับ นายพิชัย นิรันต์ ศิลปินแห่งชาติ เนื่องจากศิลปินยืมผลงานไปจัดแสดง ก่อนนำไปขายให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม แต่เมื่อร้องเรียนไป ทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยยืนยันจัดซื้อถูกต้อง และไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งนี้ การเรียกร้องเรื่องผลงานดังกล่าวยืดเยื้อมากกว่า 10 ปีแล้วนั้น
ล่าสุด นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความ ระบุทางเฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า สืบเนื่องจากข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ในผลงานศิลปะ “พระพุทธบาท” ที่นำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีก่อนหน้านี้ ผมขอแจ้งความคืบหน้าล่าสุดและการดำเนินการขั้นต่อไป ดังนี้ครับ
กรณีการฟ้องร้องระหว่าง คุณชุติมา นวลพลับ กับ นางอัศวิณีย์ หวานจริง สืบเนื่องจากการส่งต่อข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของคุณชุติมา ล่าสุดวันนี้ นางอัศวิณีย์ได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการกล่าวขออภัยต่อคุณชุติมาต่อหน้าศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กรณีคดีความของคดีที่นายพิชัยยื่นฟ้องคุณชุติมา จากกรณีการโพสต์ข้อความชี้แจงสิทธิในผลงานพระพุทธบาท ฝ่ายคุณพิชัยยินยอมถอนฟ้องคดีต่อศาล
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เมื่อคดีความในส่วนของการพาดพิงสิ้นสุดลง ทางคุณชุติมา นวลพลับ จะเดินหน้าพิสูจน์ความจริงในเนื้อหาหลักของคดี ว่าผลงาน “พระพุทธบาท” นี้เป็นกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องของใคร เพื่อปกป้องสิทธิอันชอบธรรม คุณชุติมา ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ จะยื่นฟ้องศิลปินแห่งชาติและกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขอให้ส่งคืนผลงานศิลปะดังกล่าวกลับคืนสู่เจ้าของที่แท้จริง
โดยกำหนดยื่นฟ้องคดีในวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 น. ที่ศาลแพ่ง (ถนนรัชดาภิเษก)
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า คดีที่นายพิชัยยอมถอนฟ้องคดีต่อศาล เกี่ยวเนื่องกับ น.ส.ชุติมา เคยโพสต์ถึงผลงาน “พระพุทธบาท” ทำนองว่าเป็นของตน ทำให้ฝ่ายนายพิชัยฟ้องหมิ่นประมาท กระทั่งถอนฟ้องกันในชั้นศาล โดยล่าสุด น.ส.ชุติมาเตรียมยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งวันที่ 21 ก.ค. เพื่อพิสูจน์ว่าใครเป็นเจ้าของผลงาน “พระพุทธบาท” ที่แท้จริง