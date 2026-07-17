ดราม่าหนุ่มบาร์โฮส สวมครุยเนติบัณฑิต นายกสภาทนายร่อนหนังสือจี้ทบทวน เลี่ยงสวมใส่เพื่อความบันเทิง

ดราม่าหนุ่มบาร์โฮส สวมชุดคล้ายครุยเนติบัณฑิต นายกสภาทนายส่งหนังสือขอให้ทบทวน เลี่ยงสวมใส่เพื่อความบันเทิง ยก พ.ร.บ.เสื้อครุย มีหลักเกณฑ์การใช้โดยเฉพาะ ร้านประกาศขออภัย ไม่ได้มีเจตนา
จากกรณีร้านบาร์โฮสแห่งหนึ่งใน จ.นครราชสีมา เผยแพร่คอนเทนต์หนุ่มบาร์โฮสของร้าน สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกไท ทับด้วยครุยที่มีลักษณะคล้ายกับครุยเนติบัณฑิต จนเกิดเสียงวิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสม พร้อมเรียกร้องให้สภาทนายความแอ๊กชั่นกับเรื่องดังกล่าว
ล่าสุด ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ระบุทางเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงเรื่องนี้เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า ว่าด้วย…..ครุยเนติบัณฑิต จากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีสถานประกอบการแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมโดยมีการใช้ชุดครุยเนติบัณฑิต เป็นส่วนหนึ่งของการแต่งกาย จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในหมู่สังคมนักกฎหมายและทนายความ
ผมในฐานะนายกสภาทนายความ ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวด้วยความห่วงใย เนื่องจากชุดครุยเนติบัณฑิตมิใช่เพียงเครื่องแต่งกายทั่วไป แต่เป็นเครื่องหมายที่มีคุณค่าทางวิชาชีพ สะท้อนถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย อีกทั้งยังมีกฎหมาย คือพระราชบัญญัติเสื้อครุยเนติบัณฑิต กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ครุยดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ
นอกจากนี้ ชุดครุยที่ทนายความสวมใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ว่าความต่อศาล ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความน่าเชื่อถือ ความสุจริต และความสง่างามของกระบวนการยุติธรรม การนำเครื่องแต่งกายที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพกฎหมายไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อความบันเทิง หรือการส่งเสริมการตลาด แม้จะมิได้มีเจตนาให้เกิดความเสียหาย แต่ก็อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน และอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ได้
ด้วยเหตุนี้ ผมในฐานะนายกสภาทนายความ จึงได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการดังกล่าวแล้ว เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว และหลีกเลี่ยงการนำชุดครุยเนติบัณฑิต หรือเครื่องแต่งกายที่อาจทำให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นเครื่องแต่งกายของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย มาใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงหรือการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
การดำเนินการในครั้งนี้ มิได้มีเจตนาตำหนิหรือสร้างผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ แต่เป็นการขอความร่วมมือด้วยความเคารพ เพื่อร่วมกันรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของสถาบันวิชาชีพกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอำนวยความยุติธรรม
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกภาคส่วนจะร่วมกันใช้สัญลักษณ์และเครื่องแต่งกายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเคารพต่อองค์กรวิชาชีพ และร่วมกันสร้างสังคมที่ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสถาบันวิชาชีพทุกแขนง อันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ขณะที่ ร้านบาร์โฮส ออกประกาศขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยืนยันไม่มีเจตนากระทำการเพื่อแอบอ้าง พาดพิง หรือหมิ่นวิชาชีพแต่อย่างใด
พร้อมระบุด้วยว่า “ประกาศจากทางร้าน เอเดน โคราช จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางร้านไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมแก้ไขและปรับปรุงในครั้งนี้ครับ ต้องกราบขออภัยจริงจริงครับ 🙏🏻”
นายชินพันธ์ แสงภักดิ์โยธิน หรือทนายตั้ม ประธานกรรมการ บริษัท ทนายตั้ม ชินพันธ์ ลอว์ กรุ๊ป จำกัด มองว่า กรณีดังกล่าวถือว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากชุดครุยทนายความเป็นเครื่องแต่งกายที่มีเกียรติและมีความสำคัญในกระบวนการยุติธรรม ผู้ที่มีสิทธิสวมใส่จะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตว่าความตามกฎหมายเท่านั้น หากการสวมใส่ชุดครุยทนายความก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าผู้สวมใส่เป็นทนายความจริง และทำให้ประชาชนหลงเชื่อจนเกิดการเสียทรัพย์หรือเสียประโยชน์ ก็อาจเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงได้
นายชินพันธ์เผยว่า นอกจากนี้ หากมีการเผยแพร่ภาพหรือคลิปผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยังอาจต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือไม่ โดยต้องพิจารณาจากเนื้อหา เจตนา และผลกระทบเป็นรายกรณี
นายชินพันธ์ย้ำว่า ชุดครุยทนายความเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศของผู้ประกอบวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม ไม่ใช่เครื่องแต่งกายที่บุคคลทั่วไปจะนำมาใช้เพื่อสร้างความสนุกสนานหรือความบันเทิงได้ตามอำเภอใจ ทั้งนี้ หากพบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายความผิดก็ควรดำเนินการตามกฎหมายต่อไป