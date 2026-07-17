เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ เล่านาทีแย่งกันหนีตาย คลานฝ่าไอร้อน ลวกหน้า-คอ เตือนสังเกตทางหนีไฟ

เหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เล่านาทีหนีตายคลานต่ำฝ่าไอความร้อนลวกหน้า-คอ เตือนขาเที่ยวสังเกตทางหนีไฟ
ไฟไหม้โรงเบียร์ – เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน สน.พหลโยธิน หลังได้รับการรักษาจนออกจากโรงพยาบาลตำรวจ โดยได้เปิดเผยถึงนาทีชีวิตขณะพยายามฝ่ากลุ่มควันและเปลวไฟหนีตายออกทางประตูหลังร้าน พร้อมฝากอุทาหรณ์เตือนขาเที่ยวให้สังเกตทางหนีไฟทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการสถานบันเทิง
เหตุการณ์ดังกล่าวได้รับการเปิดเผยจากหนึ่งในผู้ประสบภัยที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลตำรวจและเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สน.พหลโยธิน เพื่อให้ปากคำเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ลาดพร้าว
โดยผู้บาดเจ็บเล่าว่า ตนเป็นลูกค้าประจำที่มักจะเดินทางมาใช้บริการที่ร้านนี้กับกลุ่มเพื่อนอยู่เสมอ ในวันเกิดเหตุได้นัดหมายกับเพื่อนมาด้วยกันทั้งหมด 3 คน และเลือกจับจองโต๊ะนั่งบริเวณทางเดินใกล้กับห้องน้ำ เนื่องจากสะดวกต่อการลุกไปเข้าห้องน้ำบ่อยครั้ง ด้วยตำแหน่งที่นั่งซึ่งหันหลังให้กับเวที ทำให้ในตอนแรกตนและกลุ่มเพื่อนไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติหรือจุดต้นเพลิงที่เกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าเวทีแต่อย่างใด
กระทั่งเริ่มมีเสียงตะโกนโวยวายด้วยความตื่นตระหนกว่าเกิดเหตุไฟไหม้ เมื่อหันไปเห็นสถานการณ์ตนและเพื่อนจึงรีบตัดสินใจวิ่งหนีออกทางประตูหลังร้านซึ่งอยู่ฝั่งเดียวกับห้องน้ำทันที แต่ในจังหวะนั้นมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ตระหนักถึงอันตรายต่างพากันวิ่งกรูมุ่งหน้ามายังประตูบานนี้เช่นเดียวกัน ทำให้เกิดความโกลาหลและแย่งชิงกันหาทางออก ประกอบกับสภาพพื้นที่บริเวณทางเดินค่อนข้างแคบ ส่งผลให้ทุกคนไม่สามารถวิ่งออกไปพร้อมกันได้ และจำเป็นต้องเข้าแถวเรียงเดี่ยวเพื่อทยอยเดินออกจากร้านอย่างทุลักทุเล
นาทีวิกฤตเกิดขึ้นเมื่อคนด้านหน้าสุดพยายามเปิดประตูหลังร้านออกไป
ในจังหวะนั้นเองได้มีมวลเปลวไฟและไอร้อนจัดพุ่งสวนเข้ามาภายในอาคารอย่างรุนแรง ส่งผลให้ผู้ประสบภัยที่ยืนอออยู่ได้รับบาดเจ็บจากความร้อนทันที ตนเห็นท่าไม่ดีจึงตัดสินใจทิ้งตัวลงก้มต่ำและใช้ข้อมือข้อเท้าคลานไปกับพื้นเพื่อหลบหลีกกลุ่มควันและเปลวไฟที่ลอยสูง จนกระทั่งสามารถตะเกียกตะกายหนีรอดชีวิตออกมาจากร้านได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์นี้ทำให้ตนได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวกระดับ 1 บริเวณแขน คอ และใบหน้า รวมถึงมีรอยบาดแผลฟกช้ำที่บริเวณขาจากการคลานกระแทกพื้นอย่างรุนแรงขณะหนีตาย ส่วนเพื่อนอีก 2 คนที่มาด้วยกันก็ได้รับบาดเจ็บในลักษณะแผลพุพองและฟกช้ำคล้ายคลึงกัน
ท้ายที่สุด ผู้บาดเจ็บยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้รุนแรงมาก และตนยังถือว่าโชคดีอย่างที่สุดที่สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจนพาตัวเองออกจากร้านได้อย่างรวดเร็ว มิฉะนั้นอาจเกิดความสูญเสียที่รุนแรงกว่านี้
พร้อมกันนี้ยังได้ฝากอุทาหรณ์เตือนใจไปยังประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนที่ชื่นชอบการไปเที่ยวสถานบันเทิง ว่าเมื่อเดินทางไปถึงร้านสิ่งแรกที่ควรทำคือการกวาดสายตาสังเกตและจดจำตำแหน่งของประตูทางออก รวมถึงป้ายทางหนีไฟต่างๆ เอาไว้ให้ขึ้นใจตั้งแต่เริ่มเข้าร้าน เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดขึ้นมา การรู้เส้นทางอพยพจะช่วยให้สามารถพาตัวเองและคนรอบข้างออกจากพื้นที่อันตรายได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัย