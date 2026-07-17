กนอ. สานพลังบุคลากรทุกช่วงวัย ผ่านกิจกรรม เสริมความผูกพัน พัฒนาศักยภาพ ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมการสานสัมพันธ์ของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569 ระหว่างเดือนเมษายน- กรกฎาคม ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมการสานสัมพันธ์ระหว่างอดีตพนักงานและพนักงานปัจจุบันของ กนอ. หรือ Home Coming Day ซึ่งจัดขึ้นจำนวน 2 ครั้ง กิจกรรมสานสัมพันธ์ของพนักงาน กนอ. และกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีผู้บริหาร อดีตพนักงาน พนักงานปัจจุบัน ตลอดจนพนักงานใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมการสานสัมพันธ์ระหว่างอดีตพนักงานและพนักงานปัจจุบันของกนอ. หรือ Home Coming Day ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “คิดแบบใหม่ ไปได้ไกลกว่า BY MINDSET” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ห้องประชุม A21-1 กนอ. สำนักงานใหญ่ โดยนายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมีนางสาววิชชุดา สีมาขจร ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม
กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นวาระสำคัญในการเปิดพื้นที่แห่งความทรงจำและเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรต่างรุ่นโดยมีอดีตพนักงานผู้บริหารและพนักงานกนอ. ในปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรมรวมประมาณ 140 คน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง หนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หรือ Knowledge Management ในหัวข้อ “คิดแบบใหม่ ไปได้ไกลกว่า” โดยนายวีระศักดิ์ แจ้งการ ประธานชมรมอดีตพนักงาน กนอ. ซึ่งได้ถ่ายทอดเส้นทางการทำงานและถอดบทเรียนความสำเร็จผ่านแนวคิด MINDSET ประกอบด้วย Move Fast, Innovate Now, Data Driven, Strong Team, Empower และ Transfer
ต่อมาได้จัดกิจกรรม Home Coming Day ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ กนอ. สำนักงานใหญ่ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและสร้างความสัมพันธ์อันดีของครอบครัว กนอ. โดยนางสาวนลินี กาญจนามัย รองผู้ว่าการ (บริหาร) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะกรรมการ กนอ. ผู้บริหาร
อดีตพนักงาน พนักงาน ลูกจ้าง กนอ. และสมาชิกครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมรวมประมาณ 480 คน
ภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีจากโรงพยาบาล Exa-Med ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ครอบคลุมรายการตรวจกว่า 20 รายการ รวมถึงการนำนวัตกรรม AI จากบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด มาสนับสนุนการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อในกระแสเลือดจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ตลอดจนบูธกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้อดีตพนักงานและพนักงานปัจจุบันได้พบปะ พูดคุย และร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ บรรยากาศตลอดทั้งวันจึงเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความใส่ใจต่อสุขภาพ รอยยิ้มและความประทับใจ
สำหรับกิจกรรมหลักที่สอง กนอ. ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ของพนักงาน กนอ. ในหัวข้อ “กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และการสื่อสารในภาวะวิกฤต” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ห้องวิภาวดีบอลรูมซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยนางสาววิชชุดา สีมาขจร ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวสุภามาศ สุทธิบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน กนอ. เข้าร่วมประมาณ 160 คน ทั้งในรูปแบบ Onsite
และ Online โดยภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ “อัปเดตกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ และการจ่ายเงินทดแทน” โดยนายสมภพ แทนรินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งได้ร่วมถ่ายทอดความรู้และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นอกจากนี้ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อ “บทเรียนการสื่อสารในภาวะวิกฤต: จากสถานการณ์จริงสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานของ กนอ.” โดย รศ. ประไพพิศ มุทิตาเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และอาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีคุณธวัฒชัย ปาละคะมาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ และอดีตอนุกรรมาธิการระบบเตือนภัยแห่งชาติ ร่วมเสวนาและทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายก จากนั้นปิดท้ายด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ หรือ Workshop ในหัวข้อ “ถอดบทเรียนและออกแบบแนวทางการสื่อสารในภาวะวิกฤตสำหรับการทำงานของ กนอ.” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และออกแบบแนวทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับบริบทจริงขององค์กร ซึ่งช่วยให้บุคลากรสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการฝึกปฏิบัติ และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาพลักษณ์ของ กนอ. ได้อย่างเป็นระบบ
กิจกรรมหลักที่สาม ได้แก่ กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8–10 กรกฎาคม ที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี โดยนายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการ กนอ.
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมให้การต้อนรับพนักงานใหม่จำนวนประมาณ 90 คน ซึ่งเข้าปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณ 2567-2569 ให้ก้าวเข้าสู่ครอบครัว กนอ. อย่างอบอุ่น และมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ
การจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 วัน มุ่งให้พนักงานใหม่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ ระบบการทำงาน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ตลอดจนค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร โดยผสมผสาน
การเรียนรู้ในห้องเรียน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหาร และกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์
พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยม “I-EA-T for Sustainability” และแนวทางการทำงานภายใต้หลัก DEI&B
ผ่านกิจกรรม Mini Walk Rally นอกจากนี้ พนักงานใหม่ยังได้ศึกษาดูงาน ที่ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ EMCC เยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 และศึกษาการบริหารจัดการพื้นที่ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของ กนอ.ในมิติต่างๆ
การดำเนินโครงการจัดกิจกรรมการสานสัมพันธ์ของพนักงานประจำปีงบประมาณ 2569 ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก รวมการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สะท้อนถึงแนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากรของ กนอ. ที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกช่วงวัยอย่างครอบคลุม เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน กนอ. ให้เติบโตอย่างมั่นคง พร้อมสร้างสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนต่อไป