นาทีระทึก! นักร้องนำวงทศกัณฐ์ ตะโกนใส่ไมค์ช่วยชีวิตลูกค้า ก่อนไฟท่วมโรงเบียร์ภายใน 5 นาที

นาทีระทึก! “บุ๊ค ทศกัณฐ์” เผยวินาทีตะโกนใส่ไมค์ช่วยชีวิตลูกค้า ก่อนไฟท่วมโรงเบียร์ใน 5 นาที
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ สน.พหลโยธิน “บุ๊ค-กัณฑภัทร ลิปิสุวรรณพงศ์” อายุ 33 ปี นักร้องนำวงทศกัณฐ์ เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ หลังจากที่ตำรวจกู้ไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านได้สำเร็จ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบสำนวนคดีและสรุปสาเหตุ
นักร้องหนุ่มเปิดเผยถึงนาทีเฉียดตายว่า ระหว่างกำลังร้องเพลงอยู่บนเวที สังเกตเห็นประกายไฟเกิดขึ้นบริเวณหางตาเพียงเสี้ยววินาที จากนั้นควันไฟหนาทึบพุ่งเข้าปะทะใบหน้าพร้อมกลิ่นไหม้อย่างรวดเร็ว วินาทีนั้นตัดสินใจตะโกนใส่ไมโครโฟนสั่งให้ลูกค้าทุกคนวิ่งหนีทันทีก่อนจะกระโดดลงจากเวที ซึ่งหลังจากสิ้นเสียงเตือนเพียง 1-2 วินาที ไฟฟ้าภายในร้านก็ดับลงสนิท และเพลิงโหมลุกไหม้อย่างรวดเร็ว จนท่วมร้านภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที
ท่ามกลางความมืดมิดที่มีควันหนาทึบจนมองไม่เห็นทาง และมีเสียงสิ่งของแตกหักตลอดเวลา โดยลูกค้าต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกทางประตูด้านหน้า และประตูฝั่งยูเนี่ยนมอลล์ ส่วนตนอาศัยความคุ้นเคยกับสถานที่จึงวิ่งหนีออกทางประตูด้านหลังได้ทันท่วงที ขณะที่ “ติ๊ก” นักร้องอีกคนซึ่งอยู่ในห้องน้ำก็วิ่งหนีออกมาได้ทันหลังได้ยินเสียงผิดปกติ ทั้งนี้ตนไม่พบผู้หมดสติขณะวิ่งหนี แต่มีเพื่อนร่วมวงและลูกค้าบางส่วนได้รับบาดเจ็บผิวหนังลอกพุพอง กลุ่มเพื่อนช่วยปฐมพยาบาลกันเองก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเข้ามาควบคุมสถานการณ์
สำหรับประเด็นเรื่องระบบไฟฟ้าภายในร้าน บุ๊คยอมรับว่าก่อนหน้าเคยเกิดปัญหาไฟตกดับไปประมาณ 5 วินาทีอยู่บ้าง ซึ่งคาดว่าอาจเกิดจากการใช้กระแสไฟจำนวนมากในการติดตั้งเครื่องดนตรี แต่ระยะหลังมานี้ก็ไม่เคยพบปัญหาดังกล่าวอีก และไม่สามารถยืนยันได้ว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟเกินพิกัดหรือไม่ เนื่องจากไม่มีความเชี่ยวชาญ มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุสุดวิสัยที่ไม่มีใครอยากให้เกิด เพราะด้วยจำนวนคนที่แออัดอยู่ภายในร้าน ต่อให้มีประตูหนีไฟมากถึง 10 ช่องทาง ก็ยากที่จะอพยพคนทั้งหมดออกมาได้ทันท่วงทีในสถานการณ์ที่เปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเช่นนี้