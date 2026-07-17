กทม.ประกาศควิกวิน 100 วัน ลุย 260+นโยบาย สร้างโอกาส-ความหวัง ย้ำคำสำคัญคือ ‘ทุกคน’

กทม. ปักธง Quick Win 100 วัน ลุย 260+ นโยบาย สร้างโอกาส-ความหวังให้ ‘ทุกคน’ ผ่าน 4 ยุทธศาสตร์ ‘คน-เมือง-เศรษฐกิจ-ระบบ’
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม เวลา 13.30 น. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร กรุงเทพฯ นางสาวทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และวางรากฐานการพัฒนาเมืองในระยะยาวอย่างเป็นระบบ โดยมี พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายคุณานพ เลิศไพรวัลย์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
ที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงหัวใจสำคัญของการทำงานในวาระนี้ คือการทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่สร้างโอกาสและความหวังให้กับทุกคน โดยกำหนดนโยบาย 260+ ข้อ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 9 ด้าน เข้ากับแผนปฏิบัติราชการอย่างเป็นรูปธรรม ผ่าน 4 กลุ่มยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ คน (คนอยู่ดี), เมือง (เมืองน่าอยู่), เศรษฐกิจ (สู่โอกาสทางเศรษฐกิจ) และระบบ (ระบบมีประสิทธิภาพ) เพื่อให้การบริหารจัดการเมืองสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
สำหรับนโยบายเร่งด่วนภายใน 100 วัน จะแบ่งตามกลุ่มยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. ด้านระบบ อาทิ เร่งเคลียร์เคสค้างในระบบ Traffy Fondue ให้ครบทุกเคส 2. ด้านเศรษฐกิจ อาทิ จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในรูปแบบจุดผ่อนผัน Micro สำรวจพื้นที่เพื่อกระจายศูนย์อิ่มท้อง 3. ด้านเมือง อาทิ ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง จุดเสี่ยงน้ำท่วม จุดเสี่ยงอาชญากรรม จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ พัฒนาทางเท้า ทางเดินริมคลอง จับปรับผู้ก่อฝุ่นที่ต้นตอ ส่งเสริมการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ จัดทีมสารวัตรสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ 2 ล้านต้น (ไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม) ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ 4. ด้านคน อาทิ ยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางผ่าน BKK Food Bank อย่างครบวงจร เป็นต้น
ในการนี้ ที่ประชุมได้รับทราบปฏิทินการบริหารแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2569, 2570 และ 2571 และพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร งบประมาณ แผน และบุคลากร 2. ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล และความปลอดภัย และ 3. ด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล และสุขภาพ เพื่อเป็นการบูรณาการงานทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน
หลังจากนี้ กรุงเทพมหานครจะติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเป้าหมายเร่งด่วนในช่วง 100 วันแรก เพื่อให้การพัฒนาเมืองเป็นไปตามเป้าหมาย และเกิดผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรม