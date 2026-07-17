จับ 10 ครั้งก็ยังเปิดซ้ำ ตร.เปลี่ยนแผน นั่งรถไฟบุกทลายบ่อน พระราม 6 รวบ 11 นักพนัน

สืบพญาไทเปลี่ยนแผน นั่งรถไฟบุกทลายบ่อนไฮโลริมรางพระราม 6 รวบ 11 นักพนัน ย้ำจับต่อเนื่องกว่า 10 ครั้ง แม้เจอสายคอยแจ้งตำรวจ
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ฝ่ายสืบสวน สน.พญาไท ได้เปิดเผยถึงการปรับแผนปฏิบัติการ ของการจับกุมนักพนัน(วันที่ 16 ก.ค.69) หลังพบกลุ่มลักลอบเล่นพนันมีสายคอยรายงานความเคลื่อนไหวเจ้าหน้าที่ เปลี่ยนจากใช้รถยนต์-รถจักรยานยนต์ เป็นนั่งรถไฟเข้าพื้นที่ ก่อนบุกจับบ่อนไฮโลกลางชุมชนพระราม 6 ซอย 19 รวบผู้ต้องหา 11 ราย ยึดอุปกรณ์การเล่นพนันพร้อมเงินสด 140 บาท ยืนยันตำรวจไม่ได้ละเลย เข้าจับกุมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง แต่ผู้ลักลอบเล่นพนันยังกลับมาเปิดเล่นซ้ำ เปรียบเหมือนเกม “แมวจับหนู”
ภายหลังเมื่อวานที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.พญาไท เปิดปฏิบัติการเข้าจับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนันไฮโล ภายในบริเวณท้ายซอยพระราม 6 ซอย 19 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 11 ราย ขณะกำลังลักลอบเล่นการพนันไฮโลพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย
เนื่องจากจุดดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณริมทางรถไฟภายในชุมชน และเป็นพื้นที่ที่ประชาชนร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการลักลอบเล่นการพนันเป็นประจำ แม้เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบและจับกุมหลายครั้ง แต่ผู้ลักลอบเล่นพนันมักรู้ตัวล่วงหน้า เพราะมีสายคอยเฝ้าดูต้นทางและแจ้งเตือนทันทีเมื่อพบเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าพื้นที่
โดยจุดที่ใช้เล่นพนันไม่ใช่ภายในบ้าน แต่เป็นพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน โดยกลุ่มนักพนันนำผ้าใบและพลาสติกสีดำมากั้นเป็นเพิงชั่วคราว ดัดแปลงเป็นบ่อนเล่นพนัน ส่งผลกระทบต่อการใช้พื้นที่ของประชาชน จนมีการร้องเรียนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่พยายามเข้าจับกุมหลายครั้ง แต่บางครั้งจับได้เพียง 1-2 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่วิ่งหลบหนีไม่ทัน ขณะที่ผู้เล่นรายอื่นสามารถหลบหนีได้ เพราะรู้ความเคลื่อนไหวของตำรวจตั้งแต่บริเวณปากซอย โดยตั้งแต่ปีที่ผ่านมา จนถึงปีนี้ มีการเข้าจับกุมบ่อนแห่งนี้แล้วไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง แต่ยังคงกลับมาลักลอบเปิดเล่นซ้ำอยู่ตลอด เปรียบเสมือนเกม “แมวจับหนู” ที่ทั้งตำรวจและผู้ลักลอบเล่นพนันต่างปรับเปลี่ยนวิธีการรับมือกันอยู่ตลอดเวลา
ด้วยเหตุนี้ ชุดสืบสวนจึงเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ จากเดิมที่ใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้าพื้นที่ มาเป็นการนั่งรถไฟเข้าไปยังจุดเกิดเหตุ เพื่อลดการสังเกตจากกลุ่มเฝ้าต้นทาง ก่อนเข้าปิดล้อมและจับกุมผู้ต้องหาได้ถึง 11 คน แบ่งเป็นชาย 9 ราย และหญิง 2 ราย
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลาง ได้แก่ อุปกรณ์การเล่นไฮโล ลูกเต๋า ฝาครอบไฮโลหรือกระติ๊บข้าวเหนียวที่ใช้ครอบลูกเต๋า ชิปสำหรับใช้แลกเล่นพนันประมาณ 30 ชิ้น และเงินสดจำนวน 140 บาท โดยตำรวจระบุว่า เงินสดที่พบมีไม่มาก เนื่องจากผู้เล่นต่างถือเงินแยกกัน และใช้ชิปเป็นสื่อกลางในการเล่นพนัน
จากการสอบสวนพบว่า ผู้ต้องหาส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชน เล่นพนันกันครั้งละเพียง 10-20 บาท ไม่ใช่บ่อนขนาดใหญ่ที่มีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก โดยผู้ถูกจับกุมส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป บางรายอายุเกิน 60 ปี ขณะนี้บางส่วนได้รับการประกันตัวแล้ว ส่วนที่เหลือยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่ห้องขัง สน.พญาไท เพื่อดำเนินคดีในข้อหา “ร่วมกันกับพวกที่หลบหนีลักลอบเล่นการพนันไฮโล พนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย”
เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าไม่ได้ละเลยการปราบปรามการพนันในพื้นที่ แต่มีการเข้าจับกุมบ่อนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี เพียงแต่ผู้ลักลอบเล่นพนันมีการปรับเปลี่ยนวิธีการหลบเลี่ยงการจับกุมอยู่ตลอด ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความยากลำบากมากขึ้น และจำเป็นต้องปรับแผนการเข้าปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่เสมอ