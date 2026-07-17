ตร.ท่องเที่ยว ยกระดับปลอดภัยสุวรรณภูมิ รับเที่ยวฤดูร้อน สร้างเชื่อมั่นนทท.ตั้งแต่ก้าวแรก

ตำรวจท่องเที่ยวรับ Summer Holiday ยกระดับความปลอดภัยสุวรรณภูมิ บูรณาการทุกภาคส่วน สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวตั้งแต่ก้าวแรก
ตามนโยบายของรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น และรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 17 กรกฎาคม พล.ต.ต.พงษ์สยาม มีขันทอง รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย รองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวในช่วง Summer Holiday ซึ่งเป็นช่วงที่หลายประเทศเริ่มเข้าสู่วันหยุดฤดูร้อนและมีการเดินทางระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยมี พ.ต.อ.มนพร ลิขิตมานนท์ ผู้กำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 พร้อมผู้บังคับบัญชาและกำลังพลในสังกัดให้การต้อนรับ
พล.ต.ต.พงษ์สยาม ได้กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ยึดหลักการป้องกันเชิงรุก ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกและการให้บริการที่เป็นมิตร รวดเร็ว และได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางถึงประเทศไทย พร้อมเน้นย้ำการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
จากนั้น พล.ต.ต.พงษ์สยาม พร้อมคณะ ได้บูรณาการกำลังร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สารวัตรทหารประจำท่าอากาศยาน สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และชุดสุนัขทหาร K9 ตรวจความพร้อมด้านความปลอดภัยครอบคลุมทุกจุดสำคัญภายในอาคารผู้โดยสาร ทั้งการตรวจบริเวณสายพานรับกระเป๋าเที่ยวบินระหว่างประเทศ การตรวจค้นสิ่งผิดปกติด้วยสุนัขทหาร K9 การตรวจสอบบริษัทนำเที่ยว (Inbound และ Outbound) การจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะ การจัดระเบียบพื้นที่ชูป้ายรับผู้โดยสาร และการตรวจความพร้อมของมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้ทุกขั้นตอนของการเดินทางเป็นไปอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน
พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวยังได้ประชาสัมพันธ์ Thailand Tourist Police Application และสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155 แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถแจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือ ขอคำปรึกษา และติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการสื่อสารหลายภาษา เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความมั่นใจตลอดการเดินทางในประเทศไทย
พล.ต.ต.พงษ์สยาม กล่าวว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นประตูสำคัญที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย การสร้างความปลอดภัยและการบริการที่ได้มาตรฐานตั้งแต่จุดแรกของการเดินทาง ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวไทย จึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การป้องกันเหตุ การอำนวยความสะดวก และการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยืนยันว่าจะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการบริการนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น เสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน