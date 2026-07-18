สลด ไฟไหม้บ้านย่านสำเหร่ เจ้าบ้านดับ 2 แมว 30 ตัวตายคากรงเลี้ยง จนท. ช่วยรอด 13 ตัว
เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 18 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สำเหร่ รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 11 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงกู้ภัยตลาดพลู และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุเป็นบ้าน 3 ชั้น บริเวณชั้นที่ 1 พบแสงเพลิงไหม้และกำลังลุกลามชั้นที่ 2 เจ้าหน้าที่จึงเร่งใช้น้ำฉีดประมาณ 15 นาทีเพลิงสงบลง
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในห้องบริเวณชั้นที่ 2 พบผู้เสียชีวิต 2 รายเป็นเพศชายอายุ 62 ปี และเพศหญิงอายุ 58 ปี นอกจากนี้ยังพบซากแมวตายกว่า 30 ตัวในกรงเลี้ยง ก่อนช่วยเหลือแมวรอดชีวิตออกมาได้ จำนวน 13 ตัว
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) และแพทย์นิติเวช รพ.ศิริราช จึงร่วมชันสูตรศพและเก็บหลักฐานต่างๆ ไว้เป็นหลักฐาน เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และซากแมวตายจำนวนมาก ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อสรุปสาเหตุเพลิงไหม้ต่อไป