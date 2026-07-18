30 วันรู้เรื่อง! กทม.ลุยสอบอีก 17 โครงการ ‘ทุจริตเครื่องออกกำลังกาย’ พร้อมนัดถกราคากลาง

กทม.เดินหน้าต่อ ตั้งกรรมการสอบ 17 โครงการ ‘จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย’ ขีดเส้นทราบผลใน 30 วัน – พร้อมนัดประชุม ทบทวนกำหนดราคากลาง 23 ก.ค.นี้
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้า ‘การตรวจสอบโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย’ ว่า ยังมีโครงการที่ต้องตรวจสอบอีก 17 โครงการ
โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา ปลัดกรุงเทพมหานครได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการที่เหลือทั้ง 17 โครงการแล้ว กำหนดกรอบเวลาให้คณะกรรมการต้องสรุปผลสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน คาดว่าจะทราบผลสอบเบื้องต้นได้ไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคมนี้
น.ส.ทวิดากล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังเร่งรัดการตรวจสอบเพิ่มเติมใน 7 โครงการเดิมก่อนหน้านี้ด้วย โดยจะนำข้อมูลจากการตรวจสอบ 17 โครงการใหม่ มาวิเคราะห์ร่วมกับ 7 โครงการเดิม เพื่อให้การตรวจสอบมีความรอบคอบยิ่งขึ้น และค้นหาข้อเท็จจริงที่อาจตกหล่นจากการตรวจสอบครั้งแรก
“ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบราคากลางของทั้ง 7 โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ และในวันที่ 23 กรกฎาคมนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการทบทวนกระบวนการกำหนดราคากลาง โดยยืนยันว่าจะเร่งรัดทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสังคม” น.ส.ทวิดาเผย