กทม.ยกเลิกสัญญาจ้าง มศว ยกเครื่อง ‘สอบบรรจุข้าราชการ’ ย้ำ ต้องโปร่งใสทั้งระบบ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม.ได้ยกระดับความโปร่งใสในการจัดสอบบรรจุข้าราชการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่น กรณีการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
โดยได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) และสำนักงานการเจ้าหน้าที่ (สกจ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการออกข้อสอบ วิธีการสอบ การประมวลผลคะแนน รวมถึงการรักษาความปลอดภัย ทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่ทั้งหมด พร้อมศึกษา TOR และข้อกำหนดต่างๆ ของกรุงเทพมหานครอย่างละเอียด เพื่อให้การสอบมีความโปร่งใส รัดกุมมากที่สุด
สำหรับ การจัดสอบรอบต่อไป เดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17–18 กรกฎาคม 2569 แต่กรุงเทพมหานคร ได้ประกาศเลื่อนการสอบไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยแจ้งให้ผู้สมัครสอบรับทราบ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา ว่าจะเลื่อนการสอบออกไปเป็นช่วงกลางเดือนกันยายน 2569 เพื่อทบทวนระบบการจัดสอบใหม่ รวมทั้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอน
“ก่อนหน้านี้ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดสอบคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) แต่กรุงเทพมหานครเห็นควรให้มีการทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่ จึงได้มีการหารือกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอยกเลิกสัญญาจ้างการดำเนินการจัดสอบ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็เข้าใจและไม่ขัดข้อง” น.ส.ทวิดาระบุ
น.ส.ทวิดาเผยด้วยว่า สำหรับ ความคืบหน้าการจัดสอบนั้น คาดว่าภายในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ จะมีความชัดเจนเรื่องกระบวนการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก เพื่อดำเนินการจัดสอบ และภายในช่วงปลายเดือนสิงหาคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาผู้สมัครสอบประมาณ 7,000 คน แต่หากผู้สมัครสอบรายใดไม่สะดวกเข้าสอบตามกำหนดใหม่ หรือประสงค์จะไม่เข้าสอบ สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนค่าสมัครสอบได้ โดย กทม. จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป