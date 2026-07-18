พบโลงศพ ‘หญิงปริศนา’ ใต้พระวิหารเก่า 155 ปี วัดธาตุทอง ขณะช่างทุบพื้นจะติดตั้งแม่แรง

พบโลงศพสีแดง ซ่อน ‘หญิงปริศนา’ ใต้พระวิหารเก่าอายุกว่า 155 ปี วัดธาตุทอง ขณะช่างทุบพื้นจะติดตั้งแม่แรง
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ต.ท.จักราวุธ ดอนประจำ สว. (สอบสวน) สน.คลองตัน รับแจ้งเหตุพบโครงกระดูกภายในวัดธาตุทอง พระอารามหลวง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยฝ่ายสืบสวน สน.คลองตัน เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน แพทย์นิติเวชรพ.จุฬาฯ และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุอยู่ใต้พระวิหารลิมปาภรณ์ อายุเก่าแก่ประมาณ 155 ปี ซึ่งอยู่ระหว่างการยกพื้นให้เป็น 3 ชั้น โดยทุบพื้นด้านล่างที่เป็นปูนออกทั้งหมด บริเวณใต้ฐานพระประธาน พบโลงศพไม้เก่าแก่สีแดง ซึ่งอยู่ในสภาพผุกร่อน ภายในพบโครงกระดูกเพศหญิง เบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 50 ปี
นอกจากนี้ในโลงศพยังพบพานสแตนเลส และเหรียญ 50 สตางค์ ระบุปี 2,500 รวม 4 เหรียญ ทางเจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
สอบสวน นายเจตษฎา ต่ายทอง 21 ปี คนงานบริษัท ที.เอ.เทค จำกัด ให้การว่า ขณะกำลังทุบพื้นเพื่อติดตั้งแม่แรงดีดพระวิหาร ให้สูงขึ้นเป็น 2 ชั้น จู่ๆกลับพบโลงศพสีแดง จึงโทรศัพท์แจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบก่อนพบโครงกระดูกดังกล่าว
ด้าน พ.ต.ท.จักราวุธ กล่าวว่า เบื้องต้นไม่น่าใช่เหตุฆาตรกรรม แต่อาจเป็นผู้ที่บริจาคเงินสร้างพระวิหารหลังนี้ เมื่อเสียชีวิตลูก-หลาน อาจจะเอามาฝังไว้ใต้ฐานพระประธานเพื่อหวังให้ตามรอยพระพุทธศาสนาต่อไป