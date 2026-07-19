เพลิงไหม้รามคำแหง 207 วอด 4 หลัง คุมเพลิงสำเร็จ ระดมพรมน้ำสกัดปะทุอีกรอบ
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม สืบเนื่องกรณี กรุงเทพมหานครแจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทาง ถนนรามคำแหง ให้รถฉุกเฉินเข้าพื้นที่ไฟไหม้ชุมชน ซอยรามคำแหง 207 เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ เมื่อเวลา 07.10 น.
ต่อมา สำนักงานเขตมีนบุรี เปิดดผยว่า เมื่อเวลา 08.01 น. เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ โดยอยู่ระหว่างการพรมน้ำเพื่อไม่ให้เพลิงมีการประทุขึ้นมาอีกครั้ง
นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุ พบว่าเพลิงลุกไหม้เสียหายจำนวน 4 หลังคาเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายของที่พักอาศัยแก่ประชาชน
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