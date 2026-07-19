สวนดุสิตโพล เผย ปชช.กังวลความปลอดภัยสถานบันเทิง กว่าครึ่งไม่ค่อยเชื่อมั่นรัฐจะยกระดับความปลอดภัยได้
“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศในหัวข้อ “ไฟไหม้สถานบันเทิง” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,121 คน ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2569 ผลการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความกังวลในระดับมากต่อความปลอดภัยของสถานบันเทิงในประเทศไทย ร้อยละ 42.64 ขณะที่เมื่อเข้าใช้บริการสถานบันเทิงจะสังเกตทางหนีไฟหรืออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นบางครั้ง ร้อยละ 37.73 ส่วนสาเหตุสำคัญของเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงมาจากระบบป้องกันอัคคีภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 79.05 และเห็นว่าภาครัฐควรเร่งตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศ ร้อยละ 80.63 อย่างไรก็ตาม ค่อนข้างไม่เชื่อมั่นว่าภาครัฐจะสามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบันเทิงได้ ร้อยละ 50.94
ดร.พรพรรณ บัวทอง ประธานสวนดุสิตโพล ระบุว่า เหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้สร้างความเศร้าใจต่อการสูญเสีย และทำให้คำว่า “ช่องโหว่” ของการบังคับใช้กฎหมายถูกตั้งคำถามจากสังคมอีกครั้ง อีกทั้งยั้งบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการกำกับดูแลของภาครัฐว่าจะสามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยได้อย่างจริงจังหรือไม่ เพราะกฎหมายจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมีการใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรศักดิ์ มั่นศิลป์ ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อธิบายว่า เหตุการณ์ไฟไหม้สถานบันเทิงถือว่ากระทบกับความรู้สึกคนไทยอย่างมาก ทำให้เห็นถึงความหย่อนยานของการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ว่ากฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการ กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตของประชาชนเป็นจำนวนมาก หน่วยงานภาครัฐไม่ว่ากรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต้องทำการตรวจสอบสถานที่ลักษณะนี้ให้เข้มงวดไม่ใช่เพียงช่วงระยะสั้นๆตามกระแสข่าวเท่านั้น สิ่งสำคัญในช่วงนี้อีกเรื่องคือการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องกระทำการโดยเร็ว หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่มีความบกพร่องก็ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด ผลโพลชี้ให้เห็นว่าประชาชนต้องการให้ภาครัฐเร่งตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศและสร้างระบบป้องกันอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเหตุการณ์ลักษณะนี้คงไม่เกิดขึ้นอีก