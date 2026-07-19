ผบช.ก.นัดประชุม บช.ก. 20 ก.ค. ตรวจสอบข้อกฎหมาย-พยาน คดีโกงสอบท้องถิ่น ก่อนนำสำนวนส่ง ปปช.
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม แหล่งข่าวจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เปิดเผยว่า วันที่ 20 ก.ค. เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) นัดประชุมพนักงานสอบสวน บช.ก. เพื่อตรวจสอบข้อกฎหมายรวมถึงพยานหลักฐานต่างๆ แนวทางการขับเคลื่อนคดีทุจริตโกงสอบท้องถิ่นให้รัดกุม ก่อนนำสำนวนส่ง ป.ป.ช. คาดว่าใช้เวลาอีก 4-5 วัน ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐกว่า 10 คน ที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) พบในวันที่บุกตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งใน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ซึ่งคาดว่าเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับขบวนการคดีโกงสอบท้องถิ่นทั้งหมดได้เข้าพบพนักงานสอบสวน บช.ก.และ ป.ป.ช.แล้วทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดี แหล่งข่าวกล่าวอีกว่าในวันประชุมพนักงานสอบสวน บช.ก. จะหารือในข้อกฎหมายเนื่องจากสอบคำให้การให้การของขบวนการให้การว่า “บิ๊กเบิ้ม” ปัจจุบันยังรับราชการเป็นผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการหากพบความผิดที่มีความชัดเจนก็จะรวบรวมพยานหลักฐานพิจารณาขอศาลออกหมายจับ
แหล่งข่าวกล่าวถึงผู้เข้าสอบที่มีคะแนนผิดปกติจำนวนสูงถึง 5,924 ราย ตามที่นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ออกมาชี้แจงไปก่อนหน้านี้นั้น หากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพิกถอนสิทธิผู้สอบกลุ่มดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ทาง บช.ก.จะเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ขอเสนอตั้งคณะพนักงานสอบสวน เพื่อตั้งประเด็นการสอบสวนไปยังพนักงานสอบสวนในแต่ละภูมิลำเนาพื้นที่ที่กลุ่มถูกเพิกถอนสิทธิรับราชการ