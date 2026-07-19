เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว รวมเสียชีวิตสะสม 34 ราย
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม สำนักงานเขตจตุจักร อัพเดตสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ ร้านอาหาร “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” ข้อมูล ณ เวลา 12.18 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2569 มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ถือเป็นรายที่ 34 ที่เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว โดยรายล่าสุดนี้เป็นผู้เสียชีวิตจากกลุ่มผู้บาดเจ็บอาการรุนแรง
ทั้งนี้ สำนักงานเขตจตุจักรยังเผยสถานการณ์ผู้บาดเจ็บล่าสุดดังนี้
ผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 70 ราย
- กลุ่มอาการสีแดง (อาการรุนแรง) 13 ราย
- กลุ่มอาการสีเหลือง (อาการปานกลาง) 9 ราย
- กลุ่มอาการสีเขียว (อาการเล็กน้อย) 48 ราย
- ผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวเดินทางกลับบ้านแล้วทั้งหมด
สำนักงานเขตจตุจักรยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร
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